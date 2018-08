Congo-Kinshasa: Musique - Koffi Olomide invite à un bal de vacances en couleurs

Le concert du patron de Quartier Latin, prévu pour le 18 août à l'Hôtel Pullman, sera le second show qu'il va offrir à ses fans à la suite du précédent tenu à l'occasion de son anniversaire, le 13 juillet dernier.

Le Quadra promet un « concert magnifique, magnifié » à ses mélomanes, particulièrement ses fans qui se comptent par milliers à Kinshasa mais aussi à Brazzaville. Dans le spot diffusé en annonce de ce show spécial, il souligne qu'il s'agit d'un « Bal de vacances en couleurs au Salon Congo du Pullman », dans une adresse toute particulière aux familles. « Parents et enfants soyez là », l'entend-on dire à cet effet. Puis, il enchaîne en fredonnant « Papa mobimba aye » (Le père authentique est arrivé). Ce petit extrait donne un avant-goût de son appréciable répertoire qui vient de s'enrichir récemment du single "Ba esclaves".

Organisé à deux semaines de la fin des vacances, le bal des vacanciers de Koffi Olomide n'est pas une première et c'est au grand bonheur de plusieurs mélomanes. L'on note cependant que ceux-ci avaient pris l'habitude, ces dernières années, de se rendre à cet effet à l'Invest. Une ambiance survoltée régnait toujours dans l'espace convivial en plein air où les « Koffiphiles » se donnaient rendez-vous déjà en fin d'après-midi. Pour cette fois-ci donc, c'est dans le cadre huppé du Pullman que l'événement se tiendra. Ce qui n'est pas sans ravir le Grand Mopao. Il l'affirme dans cette confidence au Courrier de Kinshasa : « Quand j'allais à l'Invest, c'est parce qu'à l'époque, le Pullman ne voulait pas. Et l'on avait tendance à perdre beaucoup de notre public qui aimait les lieux un peu select comme celui-là ». Et de surenchérir : « L'Invest est toujours là mais l'on se dit que l'on s'était tellement produit là-bas que ce serait aussi bien que l'on change de cadre ».

Pas vraiment le choix !

Si Koffi se réjouit de ce qu'« aujourd'hui, le Pullman veuille bien » lui ouvrir ses portes, il se désole tout autant de ne pas toujours trouver de cadre idéal pour ses shows. « Je n'ai pas le choix, il y a tellement peu de places disponibles. J'aimerais bien me produire à Brazza, par exemple, mais je ne sais où aller jouer. L'on me dit que le Centre culturel français ne fait pas l'affaire ». Et donc, face à « ce terrible problème, en ce moment, je ne choisis pas. Je prends ce qu'il y a ! », nous a-t-il précisé. Et d'ajouter sur le même ton de confidence : « Je n'avais pas l'embarras du choix. C'est donc par défaut, comme on dit en matière de téléphonie aujourd'hui, que le bal des vacanciers se tient au Pullman ».