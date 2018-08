Congo-Kinshasa: Des sessions de formation pour les comités locaux de protection de Kalemie appuyées par la Section des Affaires civiles

« Une fois élus, je ferais de la lutte contre la corruption mon cheval de bataille et dans dix ans, je… Plus »

Le 14 août 2018, c'est la zone de la cité qui a été ciblée. La Section des Affaires civiles - Kalemie a appuyé une autre session de renforcement des capacités avec les chefs des quartiers et les membres LPC de la localité. Les discussions ont porté les forces et les faiblesses des mécanismes existants; au cours de cette séance, les participants ont suggéré des mesures correctives pour améliorer la situation sécuritaire dans ce quartier populaire de Kalemie. Les participants ont convenu du principe de tenir une réunion tous les mois pour discuter des problèmes de sécurité et de protection dans la ville de Kalemie sous la facilitation de la Section des Affaires civiles de la MONUSCO.

La Section des Affaires civiles a mis l'accent sur les mécanismes locaux de prise en charge, encourageant les participants à accroître la collaboration et le partage rapide des informations. Dans un contexte de dégradation de la sécurité et de l'environnement de protection, les participants se sont engagés à redoubler d'efforts pour atténuer les menaces généralement caractérisées par les vols à main armée nocturnes récurrents perpétrés par des éléments présumés des FARDC dans la région.

A cet effet, le 9 août 2018, la Section des Affaires civiles Kalemie a animé une session de renforcement des capacités avec les chefs des quartiers et les membres du LPC du quartier DAV. 12 participants dont 04 femmes ont assisté à la session qui visait à créer un lien entre les chefs des quartiers et les membres des LPC, ainsi qu'à renforcer les capacités des acteurs de la protection et à signaler les problèmes de protection des civils dans leur quartier.

Copyright © 2018 United Nations Stabilization Mission in the DR Congo. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.