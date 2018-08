Ile Maurice: Liberté de la presse - Nos politiques ont choisi l'insulte, Trump le lavage de cerveau

Ainsi, chacun des participants à cette campagne menée par The Boston Globe, a publié un éditorial rappelant la nécessité d'une presse libre. «Aujourd'hui aux États-Unis, nous avons un président qui a pour mantra que les membres de la presse qui ne soutiennent pas ouvertement les décisions de la présente administration sont des 'ennemis du peuple'», fait valoir le Boston Globe dans son éditorial intitué «Journalists are not the Enemy». D'ajouter qu'«il s'agit de l'un des nombreux mensonges débités par le président».

Ce n'est pas qu'à Maurice que les médias sont vilipendés par les gouvernants. Sir Anerood Jugnauth (SAJ), Anil Gayan, Ravi Rutnah pour ne citer que ceux-là se reconnaîtront... Aux États-Unis, la riposte n'a pas tardé. Ce jeudi 16 août, plus de 350 journaux - des grands noms de la presse aux publications les plus modestes - ont lancé une campagne concertée contre les attaques répétées du président Donald Trump, accompagnée du hashtag #EnemyofNone.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.