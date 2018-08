Angola: Le parlement approuve 16 lois dans sa législature inaugurale

Durant la présente année, les députés ont approuvé, entre autres textes officiels, la Loi organique de l'Entité régulatrice de la Communication sociale angolaise (ERCA), le Budget général de l'Etat 2018, le Rapatriement des ressources financières, l'Investissement privé, ainsi qu'une série de lois sur les Forces armées angolaises (FAA) notamment la loi sur la carrière militaire, les postes et insignes militaires et les décorations militaires.

Luanda (Angop) - Le parlement angolais a approuvé, lors de la première session législative de sa VIe législature, 16 lois et 42 résolutions, et quatre de ces lois devront être publiées dans le Journal Officiel, indique un rapport de synthèse de l'Assemblée Nationale.

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.