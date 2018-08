Algérie: Une casemate pour terroristes détruite par l'ANP à Skikda (MDN)

- Un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP) a détruit mercredi une casemate pour terroristes lors d'une opération de recherche près de la commune de Collo, dans la wilaya de Skikda, indique jeudi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une opération de recherche et de ratissage menée près de la commune de Collo, wilaya de Skikda (5ème Région militaire), un détachement de l'Armée nationale populaire a découvert et détruit, le 15 août 2018, une (01) casemate pour terroristes", précise-t-on de même source.

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des Garde-frontières "ont saisi, lors d'une patrouille menée près de la bande frontalière à Tlemcen (2ème RM), deux (02) quintaux de kif traité", tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale "ont saisi 100 tonnes et 7 quintaux de tabac, à Oran (2ème RM)".

Par ailleurs, des détachements combinés de l'ANP "ont arrêté, à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar (6ème RM), 20 contrebandiers et saisi un véhicule tout-terrain, 10 motocyclettes et 1.295 litres de carburant", alors qu'un autre détachement combiné de l'ANP "a intercepté, à Djanet (4ème RM), 2 orpailleurs à bord d'un véhicule tout-terrain chargé de 6 sacs de mélange d'or et de cailloux, ainsi qu'une quantité de mercure", ajoute le communiqué.