Algérie: Le ministère de la Solidarité nationale oeuvre pour "une génération imprégnée des valeurs nationales"

Alger — La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme, Ghania Eddalia, a affirmé mercredi à Alger, que son département ministériel poursuit les efforts en vue de développer les mécanismes et réunir tous les moyens de promotion de la condition de l'enfant et de prise en charge de ses besoins, pour une génération imprégnée des valeurs nationales et principes humanitaires capable d'assumer ses responsabilités et de relever les défis à venir.

Dans son allocution prononcée à l'occasion de la clôture des séjours solidaires de l'été 2018 à Rouiba, Mme Eddalia a mis l'accent sur la poursuite des efforts par son département ministériel pour le développement des mécanismes et la réunion de tous les moyens de promotion de la condition de l'enfant et de prise en charge de ses besoins, "pour une génération imprégnée des valeurs nationales et des principes humanitaires, dotée d'outils cognitifs et techniques et capable d'assumer ses responsabilités et de relever les défis à venir".

Elle a indiqué, par ailleurs, que des enfants de 28 wilayas des régions du Sud et des Hauts Plateaux avaient bénéficié des séjours solidaires de l'été 2018, organisés dans 14 wilayas côtières et marqués "par une bonne organisation et des services de qualité" (restauration, hébergement, accompagnement psychologique, prise en charge sanitaire et programmes de loisirs et de sport), ayant permis l'éclosion de jeunes talents. Cette nouvelle expérience, a ajouté la ministre, a permis d'ériger ces séjours en espaces de rencontres entre les enfants des différentes wilayas du pays.

Soulignant que cette édition a été l'occasion d'encourager "l'intégration et l'insertion des enfants aux besoins spécifiques, en leur réservant des quotas des wilayas concernées par ces séjours, la ministre a relevé que certains d'entre eux "ont excellé dans les concours, les sessions de formation et les ateliers d'innovation". Dans ce cadre, Mme Eddalia a fait savoir que "le nombre des wilayas bénéficiaires a été revu à la hausse, passant de 20 à 28, cette année, d'autant que le nombre des enfants bénéficiaires avait atteint 7600, soit une hausse de 1700 lits par rapport à 2017, dont 1520 enfants handicapés pensionnaires d'établissements ou de centres placés sous la tutelle du ministère de la solidarité.

Parallèlement à ces efforts, l'année 2018 a vu "la numérisation des listes des bénéficiaires des différentes opérations et mesures pour des prestations transparentes et de qualité, visant à octroyer les aides aux plus méritants, à travers l'élaboration d'un fichier national des demandeurs d'aides sociales".