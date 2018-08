Algérie: Faraoun prend part à Nairobi à la conférence de l'organe suprême de l'UA des télécommunications

L'UAT est une institution spécialisée de l'Union africaine qui offre un cadre de partenariat entre les acteurs du secteur de l'industrie des nouvelles technologies de l'information et de la communication et pour la formulation de politiques et stratégies visant l'amélioration de l'accès aux infrastructures et aux services de l'information. Elle défend, en outre, les intérêts des États membres dans les conférences mondiales.

Les États membres procéderont durant cette conférence à "l'examen du projet de plan stratégique quadriennal 2019-2022 de l'UAT et à la consolidation des propositions communes africaines en vue de les soumettre aux travaux de la conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications qui aura lieu du 29 octobre au 16 novembre 2018 à Dubaï aux Émirats Arabes Unis", précise le communiqué. La conférence sera également l'occasion d'élire un nouveau secrétaire général de l'Union pour un mandat de 4 ans, ainsi que pour renouveler la composition du Conseil d'administration et élire les États membres qui le composeront pour la même période, ajoute la même source.

