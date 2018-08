Maroc: Le Maroc a transformé les villes sahraouies en "une véritable prison"

Boumerdès — Le ministre des Territoires occupés et des communautés sahraouies à l'étranger, Bachir Mustapha Sayed a affirmé que l'occupant marocain a transformé les villes du Sahara Occidental occupé en "une véritable grande prison" où sont perpétrées "toutes formes de violation des droits de l'Homme".

Dans une déclaration à l'APS en marge de la clôture, mercredi à Boumerdes, des travaux de l'université d'été des cadres et militants du Front Polisario et de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), M. Bachir a fait savoir que "la première des violations commises par l'occupant marocain dans les territoires sahraouis occupés est celle du droit à l'autodétermination et partant, tous les droits de l'Homme sont piétinés par le Maroc qui a inondé les territoires sahraouis par des centaines des milliers des colons qui sont des instigateurs de haine contre le peuple du Sahara Occidental".

Pour le ministre sahraoui "c'est là, la nature même de l'occupant marocain" qui a testé, a-t-il dit, toutes les formes de torture, de déplacement imposé et de disparitions forcées et dont le rythme s'est intensifiés en dépit des appels onusiens, internationaux et continentaux pour mettre fin à ces violations contre le peuple sahraoui confronté encore à une répression à laquelle ne s'était livré ni l'occupant espagnol ni l'occupant français dans toute la région". ,Le membre du Front Polisario a estimé à ce propos que l'opérationnalité de l'Armée populaire de libération sahraouie et l'édification de ses structures en adéquation avec les exigences de la conjoncture demeuraient "la véritable garantie pour faire face à l'ennemie marocain, ses desseins coloniaux et ses violations continues contre les droits du peuple sahraoui".

À noter que les travaux de la 9e édition de l'Université d'été des cadres et militants du Front Polisario et de la RASD ont été clôturés mercredi en présence du secrétaire général du parti du Front de libération nationale (FLN), Djamel Ould Abbas, des vice-présidents du Conseil de la nation et de l'Assemblée populaire nationale (APN), de plusieurs ambassadeurs et de représentants de partis, d'instances et d'organisations. Ont participé à cette 9èmpe édition organisée, sous le slogan "Le 45ème anniversaire de la création du Front Polisario et du déclenchement de la lutte armée : serment et continuité jusqu'à l'indépendance et la liberté", plus de 400 cadres ainsi qu'une délégation des droits de l'Homme venant des régions sahraouies occupées.