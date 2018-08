Afrique: Cyclisme - Le Rwanda au Tour de l'Avenir 2018 !

Créé en 1961, le Tour de l'Avenir est une course de référence réservée exclusivement aux jeunes cyclistes de 19 à 22 ans. Disputée par équipes nationales, elle constitue la finale de la Coupe des Nations UCI. Depuis 2007, cette course fait partie de l'UCI Europe Tour et accueille de nombreuses équipes internationales.

La 55ème édition du Tour de l'Avenir s'élancera ce vendredi 17 jusqu'au 26 août. 26 équipes au total sont annoncées au départ pour un peloton de plus de 150 coureurs, tous à la lutte pour la succession du Colombien Egan Bernal, vainqueur l'an dernier et passé chez Sky ensuite.

Outre Mugisha, l'équipe du Rwanda, seule formation africaine présente à cette épreuve considérée comme un mini Tour de France et qui engage des équipes de moins de 23 ans, est composée de Jospeh Areruya, vainqueur du Tour du Rwanda en 2017, Samuel Hakiruwizel, Jean Ukiniwabo, Eric Maniza Bayo et Didier Munyaneza.

Copyright © 2018 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.