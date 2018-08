Togo: La C14 réclame le retour de Tikpi Atchadam

A défaut de la rencontre avec le Comité de suivi de la mise en œuvre de la feuille de route pour une sortie de crise au Togo, le 14 Août dernier, la Coalition des 14 partis de l'opposition togolaise était face à la presse ce Jeudi à Lomé. Objectif d'une telle rencontre avec les hommes de médias, donner sa position sur la feuille de route de la CEDEAO mais aussi les derniers développements de l'actualité sociopolitique au pays.

Aussi, a-t-elle publié un mémorandum sur le contenu de la feuille de route de la CEDEAO et ses propositions en vue de sa mise en œuvre, pour un règlement pacifique de la crise sociopolitique togolaise.

Entre autres points, on relève des propositions sur les mesures d'apaisement, la révision intégrale du Fichier électoral, la limitation à deux du nombre de mandats présidentiel, la recomposition de la Cour Constitutionnelle, le renforcement du processus électoral, Accélération et finalisation du recensement électoral, le vote des Togolais de l'étranger, le déploiement des observateurs, l'expertise technique de la CEDEAO, et les points non abordés par la feuille de route.

Et, au rang des mesures d'apaisement que propose Brigitte Kafui Adjamagbo-Johnson et ses collègues de la C14, il y a « le retour en toute sécurité, des réfugiés et des déplacés, notamment le Président du PNP, Monsieur Tikpi Atchadam ».

Au titre des points non abordés par la feuille de route, il y a « les conditions d'éligibilité du Président de la République », « les modalités de désignation et les prérogatives du Premier Ministre », « le découpage électoral pour les élections législatives », « le vote par anticipation des éléments des Forces de défense et de sécurité », « la recomposition de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication (HAAC) » et « la règlementation des votes par procuration » que la C14 propose que le Dialogue de mise en œuvre de la feuille de route intègre ces points dans les discussions.