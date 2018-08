Afrique de l'Est: Djibouti et la Somalie mettent fin à leur brouille diplomatique

« Beaucoup pensent que Dubaï veut faire sauter le régime djiboutien. L'affaire est devenue personnelle », explique Sonia Le Gouriellec. Les Emiratis gèrent désormais le port concurrent de Berbera, au Somaliland, ils veulent construire un oléoduc entre l'Ethiopie et l'Erythrée. Bref, Djibouti s'affaiblit et ne pouvait pas s'offrir le luxe d'une brouille avec le voisin somalien.

Mais Djibouti ne pouvait pas non plus aggraver son isolement. En effet, le petit Etat côtier se trouve dans une situation complexe. La paix entre l'Erythrée et l'Ethiopie menace sa prospérité économique et l'utilisation de ses infrastructures portuaires.

Les deux pays n'ont fait que vanter leurs liens d'amitié et leur bonne entente. Pourtant avant cette journée, le contexte était tendu entre les deux pays. Djibouti avait jugé inacceptable la demande somalienne de levée des sanctions internationale contre l'Erythrée, alors que Djibouti et Asmara ont encore un conflit frontalier en cours.

