Sénégal: Babacar Touré préconise des garde-fous pour "promouvoir le vivre ensemble"

Dakar — Le président du Conseil national de régulation de l'audiovisuel (CNRA), Babacar Touré, a lancé jeudi un appel à l'endroit des différents acteurs de la société pour que des garde-fous soient mis en place, afin de promouvoir "notre vivre ensemble dans le respect de la diversité du pluralisme", "ferment de l'unité", selon lui.

S'exprimant lors de la remise des rapports annuels 2016 et 2017 du CNRA au chef de l'Etat, M. Touré a estimé que la " fameuse règle de 60% de contenu local et 40% de contenu importé, doit pouvoir s'appliquer et se refléter dans les guides de programmes".

"Face au corps vivant, turbulent et en croissance des médias, de la déferlante de contenus dans le contexte de la mondialisation, toute stratégie qui prétendra à l'efficacité devra se bâtir sur la claire conscience des limites et freins existants à l'adoption d'une démarche prospective concertée et efficace", a affirmé le président du CNRA.

Selon lui, la réalisation d'une stratégie demande une concertation et une coopération entre les diverses parties prenantes.

Il a cité, entre autres, les opérateurs des médias et des télécommunications, les institutions de gouvernance, l'éducation nationale, la famille etc...