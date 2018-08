Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - Congo Peace Network salue l'acquittement d'Elias Bizimingu

Le point focal du Club de paix du réseau à Kiwanja avait été incarcéré dans la prison centrale de Rutshurru, pour avoir organisé une marche pacifique dénonçant et condamnant le kidnapping dans ce territoire.

L'acquittement, le 15 août, d'Elias Bizimungu, a été une occasion pour Congo peace network de Kiwanja, une ONG de défense des droits de l'homme, de rappeler à l'autorité territoriale et aux forces de l'ordre de Rutshuru que la Constitution garantit la jouissance et l'exercice des droits et libertés fondamentaux aux citoyens congolais qui jouissent également d'une double protection juridique, parce qu'en plus de la loi fondamentale du 18 février 2006, il y a également les traités et accords internationaux, ratifiés par le gouvernement de la République dans le respect des prescriptions des articles 215 et 216 de la Constitution.

Elias Bizimungu vient d'être libéré après deux mois et demi (soixante-douze jours) d'incarcération à la prison centrale de Rutshuru. Cette libération est un motif de satisfaction de Congo peace network dont il est membre. L'ONG a, en effet, déclaré que son arrestation et son incarcération ont été contraires aux lois du pays ainsi qu'aux autres textes internationaux ratifiés par la République démocratique du Congo.

Les motifs de l' arrestation

Il était reproché à Elias Bizimungu, a-t-on appris, d'avoir organisé une marche pacifique, dénonçant et condamnant le Kidnapping en territoire de Rutshuru. « Arrêté en date du 31 mai dernier par les forces de l'ordre sur autorisation de l'administrateur de territoire, ce jeune activiste et défenseur des droits humains se retrouvera en détention provisoire pendant environ plus d'un mois avant que son dossier ne soit transféré au Tribunal de paix de Rutshuru, pour fixation d'audience ; alors que ce dernier n'avait jamais été auditionné », a expliqué cette ONG dans un communiqué du 15 août annonçant sa libération. Selon cette organisation, le ministère public imputait à ce dernier l'infraction de « résistance avec violences envers les agents de l'autorité ou de force publique, agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l'autorité publique ».

Après quatre audiences, les juges ont donné raison à Mè Johnson Tumuhimbise Rugwiga, défenseur judiciaire près le Tribunal de grande instance de Goma et conseil du prévenu Elias Bizimungu, qui avait fait constater que l'infraction n'était pas établie en faits ni en droit et qui a, par conséquent, demandé au tribunal l'acquittement pur et simple de son client. « C'est cette argumentation de l'avocat conseil d'Elias qui a motivé les juges de paix de Rutshuru de prononcer, en date du 14 août 2018, la décision d'acquittement d'Elias Bizimungu, qui recouvre sa liberté après plusieurs jours de détention illégale dans l'une des cellules de la prison centrale », se réjouit Congo peace network Face à cette affaire et la réalité sur le terrain, Congo peace network rappelle, en effet, que tout Congolais a le droit à « la liberté de manifestation telle que consacrée et garantie par l'article 26 de la Constitution ».

Pour Congo peace network, le kidnapping doit être éradiqué afin de prévenir d'énormes violations et abus des droits humains en territoire de Rutshuru comme les assassinats, tueries, pillages, payement des rançons, incendie des maisons, interdiction d'accès aux champs, etc. « En définitive, la promotion des droits humains doit passer par la prévention d'actes d'intimidations et des menaces auxquels font face certains activistes et défenseurs des droits humains car la paix, la liberté, la justice et le respect des droits humains sont les préalables pour la reconstruction et le développement durable de la RDC », a conclu cette ONG. Elias Bizimungu, rappelle-t-on, a été arrêté avec quinze autres jeunes libérés une semaine après leur arrestation.