Congo-Kinshasa: Élections de décembre - L'Arc-en ciel du Congo promeut l'unité de l'opposition pour l'alternance

À cette fin, cette plate-forme propose la tenue d'une grande réunion de l'opposition après la publication de la liste définitive des présidentiables par la Céni. « Face au Front commun pour le Congo, manifestement déterminé à pérenniser son système de gestion chaotique du pays, lequel a plongé l'ensemble de la population congolaise sous les eaux du déluge, l'ACC et son candidat à la présidence, l'honorable Jean-Philibert Mabaya Gizi Amine, invitent toutes les forces vives et les acteurs politiques préoccupés par la nécessité d'un nouveau régime de salut public basé sur l'exercice d'une politique - service de se joindre à eux pour constituer le camp du peuple », conclut la déclaration.

Soucieux de l'alternance au sommet de l'État, ce regroupement politique de l'opposition « en appelle avec force à l'unité de l'opposition politique en vue de la désignation d'un candidat commun, gage et condition sine qua non à l'alternance tant souhaitée par l'ensemble de la population congolaise fatiguée du régime actuel ». Au regard de l'expérience malheureuse des élections antérieures, souligne la déclaration, l'ACC invite tous les acteurs politiques de l'opposition à s'abstenir de tout comportement hégémoniste, de se départir de tout complexe de grandeur tendant à la marginalisation des autres mais de travailler pour l'inclusivité de toutes les forces politiques en vue de la désignation d'un candidat commun.

La plate-forme se félicite de la conformité du dossier de candidature de son candidat à la présidence de la République, le sénateur Jean-Philibert Mabaya, présentement en séjour en Europe. « Tout en considérant la pertinence de cette étape de dépôt et de traitement des dossiers déjà franchie, l'ACC exhorte le pouvoir en place de s'abstenir de placer une main basse sur la Céni et d'instrumentaliser la Justice aux fins des élections réellement transparentes, crédibles et apaisées », indique la déclaration. Aussi l'ACC exhorte-t-il le gouvernement à appliquer intégralement l'Accord de la Saint-Sylvestre et spécialement dans son volet décrispation politique.

