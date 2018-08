Burkina Faso: Salif Kouda, président du Haut conseil des Burkinabè de Côte d'Ivoire - Le chantre du rassemblement

Les collaborateurs du président du HCB-CI lui collent bien de valeurs. «C'est un rassembleur et un humaniste. Il sait convaincre les autres par l'action et la détermination», confie Moumouni Sawadogo, vice-président chargé de la jeunesse au HCB-CI, ajoutant qu'il a déjà travaillé avec d'autres organisations de la société civile sans rencontrer «ce leadership hors du commun». Homme d'initiatives, Salif Kouda semble avoir été forgé par un passé qui ne suscite pas de convoitise.

Marié et père cinq de enfants, Salif Kouda est aussi un homme d'affaires. Il est propriétaire d'une société qui fait dans l'immobilier, la construction, de Bâtiment et travaux publics (BTP). Son entreprise était d'abord basée à Libreville au Gabon, avant d'être domiciliée à Abidjan, la capitale économique ivoirienne.

L'ex-Premier ministre, Charles Konan Banny, qui dirigeait en son temps cette structure, s'attache ses services. Le physique faible et la taille moyenne, l'homme voit grand. Dans le souci d'élargir son champ d'action, Salif Kouda intègre la fédération ouest-africaine pour la reconstruction et le développement, qui regroupe l'ensemble des hauts-conseils des différents pays de la CEDEAO en Côte d'Ivoire.

Il découvre que les relations entre ce pays qui l'a vu naître et le Burkina Faso, sa seconde patrie, ne sont plus au beau fixe, du fait de la rébellion qui dure depuis près d'une décennie.

Fervent défenseur de l'intégration entre les peuples burkinabè et ivoirien, Salif Kouda a créé en 2015, le Haut conseil des Burkinabè de Côte d'Ivoire (HCB-CI). Né d'un père burkinabè et d'une mère ivoirienne, l'homme se présente comme une passerelle entre les deux pays. Sidwaya l'a rencontré, le samedi 21 juillet 2018 au II Plateau à Abidjan, la capitale économique ivoirienne.

