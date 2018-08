Congo-Kinshasa: Promesse de financement des élections de décembre - Faut-il en rire ou en pleurer ?

Car, c'est par la capacité de chaque pays à s'autofinancer et à s'auto- prendre en charge et ce, sur tous les plans, que passe la souveraineté nationale. Elle ne se revendique pas.

Quand on sait que bien des dirigeants du continent noir ont la propension à se tourner vers l'Occident pour organiser les élections dans leur pays, on ne peut que se féliciter de l'engagement pris par les autorités congolaises de s'assumer pleinement dans l'organisation du scrutin de fin décembre prochain, auquel, du reste, ne prendra pas part le président sortant. C'est tout à leur honneur.

« Le Congo s'assume en ce qui concerne l'organisation matérielle et logistique de cette élection . Le processus électoral relève de la souveraineté congolaise ». Ces propos sont du directeur de cabinet du président Joseph Kabila, Néhémie Mwilanga Wilonja. Selon donc l'homme-lige du maître de Kinshasa, la RDC entend organiser, seule, les élections générales du 23 décembre prochain. Elle n'aura besoin d'un appui ni financier ni logistique et même pas d'expertise étrangère.

