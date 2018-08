Burkina Faso: Direction générale des impôts - Une nouvelle approche pour élargir l'assiette fiscale

Aux dires de M. Adama Badolo, l'objectif de développement du projet est de renforcer la mobilisation des ressources intérieures et d'améliorer l'utilisation des ressources publiques par le renforcement des mécanismes de redevabilité, des systèmes de collecte des ressources et de gestion des dépenses publiques.

Pour le directeur général des impôts, il convient de rappeler que dans le cadre de l'appui à sa politique de mobilisation des recettes intérieures et de gestion de la dépense publique, le gouvernement du Burkina Faso a bénéficié d'un financement de la Banque mondiale pour la mise en œuvre du Projet gouvernance économique et de participation citoyenne (PGEPC).

De façon spécifique, il s'agira pour les participants d'élaborer les fiches de collecte des données exprimant clairement les besoins des informations; de définir les formats dans lesquels les informations devront être recueillies, de définir les éléments d'identification et de localisation des contribuables et enfin d'élaborer des manuels ou guides pour chaque intervenant que sont les coordonateurs, les superviseurs, les contrôleurs, les agents recenseurs, les utilisateurs des données du recensement.

L'atelier de Koudougou est initié afin de permettre à la DGI et au consultant recruté pour cette opération de recensement, de s'accorder sur le déroulement de l'opération, les différents outils de collecte des données et surtout que celles-ci aient la même compréhension des termes du contrat et des différents produits à livrer.

Aussi, dans le cadre de l'appui du projet Gouvernance économique et participation citoyenne, il est prévu un recensement fiscal exhaustif des contribuables dans les régions du Centre et des Hauts-Bassins avant la fin de cette année 2018. Cette opération de recensement permettra à la DGI de corriger les insuffisances des expériences passées.

Dans le souci d'élargir l'assiette fiscale et d'avoir des impositions justes et un recouvrement optimal des recettes fiscales, la direction générale des impôts a identifié le recensement fiscal comme une activité importante de collecte des informations nécessaires à cet effet.

