Afrique: Coupe du Monde Féminin U20/Essien - "Les Black Princesses reviendront plus fortes"

interview

Le Ghana ne verra pas les quarts de la Coupe du Monde Féminine U-20, France 2018. C'est la cinquième fois en autant de participations que les Black Princesses échouent aux portes du grand huit.

Deux défaites face à la France et aux Pays-Bas ont accéléré leur élimination. Mais elles repartent tout de même de France, grâce à un ultime succès face à la Nouvelle Zélande, la tête haute... et pleine de souvenirs.

France 2018 aura notamment été l'occasion pour elles de passer un moment à part avec une légende du football ghanéen : Michaël Essien.

Le Bison, qui a brillé dans le championnat de France sous le maillot de Bastia et Lyon, était de passage en Bretagne en ce mois d'août. Il en a profité pour rendre visite à ses petites sœurs... et partager ses souvenirs de Coupe du Monde U-20 de la FIFA avec FIFA.com. Entretien.

Michaël, que nous vaut votre venue en Bretagne ?

On m'a invité à venir, et je n'ai pas hésité. C'est un plaisir et un honneur pour moi d'être là. Je suis ici pour célébrer tout simplement cette grande fête du football féminin, à laquelle l'équipe du Ghana a pris part également pour mon plus grand bonheur.

Suivez-vous l'actualité du football féminin ?

Oui, c'est une discipline toujours plus intéressante d'année en année. J'étais à Miami il y a quelques jours et j'ai encore pu assister à des matches de Lyon et du Paris Saint-Germain à l'occasion de la Coupe internationale féminine des clubs champions. Le niveau était excellent. Il y a du spectacle. J'ai pris énormément de plaisir.

Vous êtes désormais en Bretagne pour suivre une Coupe du Monde U-20. C'est une compétition que vous connaissez bien pour l'avoir vécue en 2001...

J'ai des beaux souvenirs de ce tournoi. On y a fait un superbe parcours puisqu'on a atteint la finale. L'Argentine, hôte du tournoi, nous a privés du titre, mais l'expérience reste gravée dans ma mémoire.

Cette compétition m'a été d'autant plus chère que j'y ai inscrit mon seul et unique but en Coupe du Monde, face au Paraguay, lors de notre entrée en lice.

Je garde également en tête notre victoire face au Brésil de Kaka en quart de finale. Nous avions marqué le but de la victoire à l'ultime minute du match. Ce genre de matches, on s'en souvient...

Qu'est-ce que participer à ce genre de compétition représente dans la vie d'un joueur ?

Cela compte énormément. C'est un tremplin dans une carrière. On y progresse en affrontant les meilleurs de sa catégorie, et on peut s'y faire remarquer. C'est une immense chance qu'il faut savoir provoquer et sur laquelle il faut ensuite savoir surfer pour se frayer un chemin jusqu'au top niveau.

Vous avez rendu visite aux Black Princesses, racontez-nous...

Je les ai rencontrées juste avant leur premier match face à la France, et j'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec elles. Ce sont de super joueuses. J'ai pu voir que l'ambiance dans le groupe était extraordinaire. Je regrette juste de ne pas avoir pu leur porter chance dans cette compétition.

Que pensez-vous de leur prestation dans ce tournoi ?

L'avenir est devant elles. Elles peuvent être fières d'elles car elles se sont battues jusqu'au bout. Elles n'avaient pas un groupe facile. Je suis heureux qu'elles repartent de France sur une victoire. Elles reviendront plus fortes, pourquoi pas l'année prochaine pour la Coupe du Monde Féminine ?

Michael Essien en Coupe du Monde, c'est :

- 2 participations aux Coupes du Monde 2006 et 2014

- Deuxième à la Coupe du Monde U-20 2001

- Troisième à la Coupe du Monde U-17 1999