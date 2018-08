Burkina Faso: 31e Tour du Faso - Le comité prévoit une incursion au Ghana

Le comité national d'organisation du Tour du Faso a rendu public, le jeudi 16 août 2018 à Ouagadougou, le circuit de la 31e édition du Tour cycliste international du Faso. Cette année, en plus des huit (8) régions à visiter, les cyclistes feront une incursion à Bolgatanga au Ghana.

1190,9 km de distance de course et 1080 km de transbordement, soit un totale de 2270,9 km. Huit (8) régions du Burkina Faso à traverser et un pays de la CEDEAO, le Ghana (Bolgatanga) à visiter. C'est ce qui est ressorti de la conférence de presse organisée le jeudi 16 août 2018 par le comité d'organisation du Tour du Faso.

Selon le président dudit comité, Yasnémalgré Sawadogo, l'édition 2018 du Tour partira le 26 octobre prochain et prendra fin le 4 novembre 2018. Le comité a annoncé deux innovations majeures du 31e tour du Faso.

« La première est cette incursion au Ghana et la deuxième innovation est l'organisation de la course contre la montre par équipe », a indiqué le président Sawadogo. A l'en croire, ces innovations visent à donner une dimension plus importante au tour. « L'excursion est aussi un dispositif stratégique qui s'observe dans les tours cyclistes confirmés.

Et la course par équipe est un exercice courant dans les courses cyclistes de réputation mondiale et si nous voulons grandir, sa prise en compte apparait incontournable », a-t-il avoué. S'interrogeant sur l'avenir du Tour du Faso sans les sponsors et les partenaires, Yasnémalgré Sawadogo a salué l'engagement sans faille de ceux qui se sont déjà annoncés.

En sus, il a invité les éventuels sponsors qui attendent toujours, à emboîter le pas de leurs devanciers. « Le Tour a besoin de vous. Aidez le Tour du Faso qui fait notre fierté, à non seulement tenir ses engagements annuels mais aussi à grandir pour espérer franchir l'étape prochaine de la maturité », a-t-il lancé.

Est-ce que l'Office national du tourisme burkinabè (ONTB) est associé à cette randonnée ? Pourquoi en 31 ans d'existence certaines régions n'ont jamais accueilli le Tour ?

Combien de pays sont attendus ? En ce qui concerne la visibilité des sites touristiques, le comité d'organisation a reconnu que des démarches n'ont pas été entamées dans ce sens. Ila assuré qu'il n'est pas encore tard pour saisir l'ONTB.

Il a aussi rassuré que des dispositions seront prises pour que toutes les régions du Burkina Faso puissent accueillir au moins le Tour du Faso afin que tous les Burkinabè se sentent concernés par l'événement.

Quant aux pays attendus, le comité a laissé entendre que des correspondances ont été dispatchées et qu'à l'heure actuelle, une dizaine de pays ont confirmé leur participation.

« Le choix du nombre de pays participants se fera en fonction du budget », a soutenu M. Sawadogo. Il a par ailleurs rassuré les journalistes que cette année, l'accent sera mis dans la communication pour permettre une meilleure visibilité du Tour tant à l'intérieur du pays qu'à extérieur.