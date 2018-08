Afrique: Accès aux opportunités économiques - Nestlé vise 10 millions de jeunes en Afrique de l'Ouest et du Centre

La Journée internationale de la jeunesse a été célébrée le 12 août dernier. Une occasion pour Nestlé, leadeur mondial en matière d'alimentation et boissons de rappeler son initiative pour les jeunes en Afrique de l'Ouest et du Centre.

Permettre à dix millions de jeunes l'accès aux opportunités économiques. C'est l'objectif visé par Nestlé, leader mondial en matière d'alimentation et de boissons. Selon un communiqué, la multinationale, souligne que les communautés ne peuvent pas se développer si elles n'offrent pas un avenir aux jeunes générations.

Elle estime que fournir de bonnes opportunités aux jeunes contribuent à créer de la richesse et à soutenir le développement des communautés. «En ligne avec sa raison d'être, qui est d'améliorer la qualité de vie et de contribuer à un avenir plus sain, Nestlé vise à aider 10 millions de jeunes à travers le monde d'avoir accès aux opportunités économiques d'ici 2030.

Dans le cadre de son programme phare, Nestlé needs YOUth (Initiative Nestlé pour les jeunes), la compagnie se focalise sur l'entrepreneuriat, « l'agripreneuriat », et fournit également une formation en matière de la préparation au travail pour les jeunes », lit-on dans le communiqué.

Selon le document, en Afrique Centrale et de l'Ouest, plus de 500 jeunes ont bénéficié de l'Initiative Nestlé pour les jeunes en 2017 par le biais de salons de l'emploi, de stages ainsi que de programmes de formation pour les diplômés.

En outre, plus de 4,200 personnes exploitent actuellement leurs propres entreprises dans le cadre des initiatives « My Own Business » (MYOWBU) et « pousse-pousse » dans le cadre de nos activités hors foyer de Nestlé Professional. L'année dernière à l'échelle mondiale, l'entreprise a fourni plus de 30 000 emplois et 11 000 possibilités à des jeunes âgés de moins de 30 ans.

«Les agriculteurs jouent un rôle essentiel dans la chaîne de valeur de Nestlé en Afrique Centrale et de l'Ouest, du fait qu'ils fournissent plus de 70% de matière première dans l'entreprise. L'agriculture intéresse-t-elle la jeune génération? », s'interroge-t-on. Soutenant que moins de 5% des agriculteurs dans le monde ont moins de 35 ans.

Pour assurer un approvisionnement alimentaire durable et suffisant, davantage de jeunes doivent se lancer dans l'agriculture, Nestlé explique qu'elle contribue donc à inspirer, former et permettre aux jeunes de devenir des « agripreneurs » en leur apportant les connaissances, les compétences et l'esprit d'entreprise dont ils ont besoin pour gérer les exploitations de manière rentable.

Grâce au Plan Cacao de Nestlé et au Plan Nescafé, plus de 10 000 jeunes de la Côte d'Ivoire et du Ghana reçoivent une formation spéciale sur les bonnes pratiques agricoles.

Au Nigeria, 59 jeunes volontaires participent au Plan céréales de Nestlé et de Feed the future maize quality improvement project (Projet pour assurer l'alimentation dans l'avenir en investissant dans la qualité du maïs), où ils sont formés sur la réduction des contaminants pendant la plantation en manipulant les semences et les pesticides en toute sécurité.