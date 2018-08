Burkina Faso: Orphelins des pensionnés de la CARFO - 50 millions de F CFA et des vivres offerts

La DG et M. Sompougdou ont remercié les 11 établissements bancaires pour leur engagement aux côtés de la Caisse, engagement qui témoigne de leur attachement aux idéaux de justice sociale et de solidarité.

M. Sompougdou a salué la «vision de justice sociale» de la CARFO d'aider les familles pour l'éducation de leurs enfants. Pour le représentant du ministre, les résultats scolaires des boursiers confortent à tous les égards que l'octroi de bourses participe de la construction d'une société burkinabè où la personne vulnérable serait un acteur dynamique et non un problème de développement.

«La CARFO et ses partenaires vous donnent la chance de poursuivre vos études. Faites en sorte qu'ils soient fiers de vous et qu'ils soient toujours disposés à vous soutenir », a renchéri le représentant du ministre en charge de la fonction publique, Jean Marie Sompougdou.

Onze établissements bancaires et des riziculteurs du Burkina Faso en sont les donateurs. La remise a eu lieu au cours d'une cérémonie organisée à cet effet, le lundi 30 juillet 2018, au siège de la CARFO à Ouagadougou. Des discours, des prestations d'artistes et la remise symbolique des chèques géants, de prix d'encouragement, d'attestations de bourses et de bons d'enlèvement du riz ont ponctué ladite cérémonie.

Onze établissements bancaires et des riziculteurs burkinabè ont remis, le lundi 30 juillet 2018 à Ouagadougou, 50 millions de F FCA et des vivres à la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires (CARFO), au profit aux orphelin(e)s des pensionnés de ladite caisse.

