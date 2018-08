Ghana: 31e Tour du Faso - 1190,9 km à travers le Burkina et le Ghana

Du 26 octobre au 4 novembre 2018, le 31e Tour du Faso va reprendre du service. Le comité d'organisation, qui est à pied d'œuvre, a tenu une première conférence le 16 août 2018 afin d'indiquer les différentes étapes du circuit et surtout de lancer un appel aux différents sponsors et à tous ceux qui peuvent accompagner le tour.

Durant 10 jours, 8 régions vont être traversées par les cyclistes : il s'agit du Centre, du Centre-Sud, du Nord, du Centre-Ouest, des Hauts-Bassins, de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Nord et du Plateau central. Un pays voisin, le Ghana, sera également traversé, notamment la ville de Bolgatanga.

La distance à parcourir est de 1190,9 km. A cette édition, il y aura deux innovations majeures, selon le président du comité national d'organisation et par ailleurs président de la fédération, Yasnémanégré Sawadogo. « Il y aura une incursion au Ghana qui constitue un dispositif stratégique remarqué dans les tours cyclistes confirmés.

Cela donne une dimension plus importante à l'épreuve, un nouveau public et d'éventuels partenaires financiers », a-t-il ajouté. En plus de ce changement, la deuxième innovation va consister en l'organisation d'une course contre la montre. « Cet exercice est courant dans les courses cyclistes de réputation mondiale et si nous voulons grandir... », a indiqué M. Sawadogo.

A 2 mois de l'événement, il est encore tôt, selon les organisateurs, pour donner les chiffres du budget. Pourquoi le choix de Bolgatanga ? Selon Yasnémanégré Sawadogo, c'est une localité avec laquelle nous partageons des ressemblances socioculturelles.

« Bolgatanga pour se faire une expérience à l'internationale. Nous avons choisi de ne pas trop nous éloigner. Bolgatanga est une localité qui peut accueillir une caravane de plus de 300 personnes », a-t-il expliqué avant d'ajouter que les pays qui ont déjà confirmé leur participation sont la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, le Niger, le Ghana, la RD Congo, la Hollande et la Belgique.

On souhaite que le Maroc et l'Erythrée y participent également. La France, la Belgique et l'Allemagne n'auront chacune qu'une équipe. 3 équipes talonnent aussi du côté de l'Angola », a-t-il cité.