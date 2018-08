Sénégal: Thiès - 46,51% de réussite au BFEM et 37,99% au Bac (IA)

Thiès — La région de Thiès a enregistré des taux de réussite de 46,51% au Brevet de fin d'études moyennes (BFEM) et 37,99% au Baccalauréat 2018, selon les statistiques obtenues par l'APS auprès de l'Inspection d'académie (IA).

Au BFEM, l'Inspection de l'éducation et de la formation (IEF) de Mbour 1 arrive en tête avec 49,66%, suivie celle de Tivaouane avec 49,30%, de Thiès commune (45,69%). Arrivent ensuite Thiès département (43,90%) et Mbour 2 (42,16%).

Sur 34.328 inscrits, dont 19.279 filles et 15.049 garçons, le nombre total d'admis est de 15.522, dont 8.295 filles et 7.227 garçons. Quelque 952 étaient absents et 33.376 candidats avaient effectivement composé.

Au baccalauréat, sur 25.542 inscrits, dont 13.262 filles et 12.280 garçons, 746 étaient absents. Les résultats des 24.795 candidats qui ont passé les examens se présentent comme suit : 9.420 admis, dont 4.451 filles et 4.923 garçons. Soit 37,99%, composés de 34,58% de filles et 41,29% de garçons.

La région était à un taux de 34,50% au baccalauréat général en 2017 et à 40,50% en 2016.

Le taux de réussite au CFEE pour les 5 IEF de l'académie de Thiès est de 51,16%, selon la chaîne locale Sud FM (privée). L'IEF de Thiès ville est classée première avec 60,30%, suivie de celle de Tivaouane, avec 54,27%, Mbour 1 (49,42%), de Thiès département (49,27%) et Mbour 2 (42,60%).

Selon le secrétaire général de l'IEF de Thiès ville, l'inspecteur Mor Guèye, trois écoles ont enregistré 100% de réussite au CFEE. Il s'agit d'Amadou Moctar Thiam avec 117 candidats qui ont tous réussi, d'Abdel Kader Ndiaye avec 86 élèves et d'Espace d'excellence avec 33 élèves. Le plus faible taux de réussite est de "26 ou 27%", a-t-il noté.

Il s'est félicité du "bond de 8%" accompli par Thiès ville qui était à 37,76% en 2017.