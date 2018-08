Algérie: Transport du minerai de fer de la mine El Ouenza - Des mesures urgentes pour résoudre le problème de la poussière

Elle a également présidé deux réunions avec les représentants de la société civile au siège de la wilaya et les responsables des entreprises économiques minières de la wilaya, présentée par la ministre comme une wilaya "combinant plusieurs écosystèmes et devant de ce fait requérir une attention particulière".

Lors de son inspection de la mine d'El Ouenza, la ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables s'est enquise des conditions d'exploitation de la richesse minière, appelant les gestionnaires de cette mine à œuvrer à gagner la confiance des citoyens en leur présentant des "signaux positifs" devant faire de cet investissement, un placement "respectueux et ami de l'environnement".

Mme Zerouati a ajouté, à cet effet, que l'engagement de l'entreprise qui exploite la mine de fer d'El Ouenza à goudronner le tronçon routier, constitue une "solution réelle et finale" au problème de la poussière, soulignant que le processus de pulvérisation d'eau, adopté par l'entreprise et qui coûte 20 millions de dinars annuellement demeure "insuffisant".

