Algérie: SNTF - Mise en marche dimanche de la 2ème circulation reliant Oran à Saida

Alger — La Société Nationale du Transport Ferroviaire (SNTF) a annoncé jeudi la mise en marche, à compter de dimanche 19 août, de la deuxième circulation reliant Oran à Saida.

L'heure de départ de la ligne Oran-Saida est fixé à 8h40 (arrivée à Saida à 11h17) alors que le départ pour le sens inverse (Saida-Oran) est fixé à 17h20 (arrivée à Oran à 19h57), précise la SNTF dans un communiqué.

Cette circulation prévoit des arrêts à travers sept gares que sont respectivement Ouled Tlelat (8h56 pour le départ d'Oran et 19h40 pour le départ de Saida), Ain El Berd (9h23 pour le départ d'Oran et 19h13 pour le départ de Saida), Sidi Bel Abbes (9h44 pour le départ et 18h51 pour le retour), Tabia (10h06 pour le départ et 18h30 pour le retour), Moulay Slissen (10h21 et 18h15), Telegh (10h33 et 18h03) et Youb (10h56 et 17h38).

L'ouverture de cette deuxième relation ferroviaire entre Oran et Saida devra répondre favorablement à la forte demande de la clientèle de la société, selon la même source qui indique par ailleurs que l'heure de départ de la première circulation de la même relation a été modifiée, suivant la demande de la clientèle, à 6h20 de Saida au lieu de 7h00.

Pour toute information complémentaire, la société invite ses clients à se rapprocher des gares ou consulter son site Web (www.sntf.dz).