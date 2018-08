Algérie: Services vétérinaires - Le cheptel ovin n'est pas exposé au risque de la fièvre aphteuse

"Nos services se sont assurés que les éleveurs autorisés pour déplacer et commercialiser leur cheptel disposent bel et bien d'un certificat de santé délivré par un vétérinaire" (Kaddour Hachimi)

Le premier responsable de la direction de la santé vétérinaire au ministère a assuré que les points de vente appropriés à la commercialisation des moutons ont été déterminés par les walis et l'opération de commercialisation a été encadrée par les services vétérinaires et agricoles depuis le transports des bêtes des wilayas pourvoyeuses d'ovin jusqu'à leur acheminement vers les points de vente.

II a souligné en outre que des brigades mobiles vont sillonner des villes et effectuer des contrôles au niveau des quartiers et des abattoirs durant le jour de l'Aïd afin de vérifier les carcasses et sensibiliser les citoyens contre des éventuelles risques sanitaires tels le kyste hydatique "qu'on peut retrouver dans le foie ou les poumons du mouton".

"En plus des 15.000 vétérinaires fonctionnaires mobilisés pour assurer la permanence durant cette fête religieuse et tout au long des jours qui la précèdent, nous avons fait appel à 9.000 vétérinaires praticiens pour assurer la couverture sanitaire du cheptel durant cette occasion", a-t-il indiqué.

"Ce type de vaccin plus efficace par rapport au précédent, agit contre les deux types de virus O et A", a-t-il encore expliqué.

