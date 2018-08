Algérie: Blida - Intoxication de 5 personnes d'une même famille

Par ailleurs, tous les cas ayant souffert d'intoxications bénignes consistant en des diarrhées et des fièvres ont reçu des soins nécessaires et ont quitté l'hôpital.

Après avoir rassuré que l'état des victimes était "stable" et qu'ils recevaient les soins nécessaires à l'hôpital de Boufarik, le même responsable a relevé que la famille qui habitait au niveau d'un bidonville près de la voie ferrée et de la nouvelle gare routière multimodale sise à la commune de Ramoul (Blida), a été victime de cette intoxication sévère suite "à la pollution de l'eau potable au vu des conditions de vie précaires".

Cinq (5) personnes d'une même famille, à savoir le père, la mère et les enfants (8, 11 et 15 ans) ont été victimes d'une intoxication sévère et transférées, sur le champ, à l'Etablissement hospitalier de Boufarik, spécialisé en maladies contagieuses pour recevoir les soins nécessaires, a déclaré à l'APS, Mohamed Djemai.

