Algérie: Avicole - Le gel de la TVA sur les intrants impacte positivement les prix de la volaille

- Le gel de l'application de la TVA (taxe sur la valeur ajoutée) sur les intrants de la filière avicole, décidé par le premier ministre, Ahmed Ouyahia, il y a trois jours, a rapidement influencé les prix de la volaille sur les marchés, a indiqué jeudi a l'APS le président du Conseil national interprofessionnel de la filière avicole (CNIFA), Koli El Moumen.

"Le premier ministère a donné des instructions au ministère des Finances pour la suppression provisoire de l'application de la TVA sur le maïs et le soja, principales matières premières de la filière, mais sans déterminer la durée de ce gel", a-t-il indiqué.

"La hausse de ces deux produits sur les marchés mondiaux a impacté les prix du produit final," a-t-il fait constater , en affirmant que les aviculteurs importent 90 % de la matière premières qui rentre dans la production de la volaille.

Il a affirmé que les producteurs de la filière ont déjà fait leurs commandes auprès des fournisseurs pour les approvisionner en alimentation de bétail, notamment le maïs, qui représente 60% de l'alimentation utilisée pour l'engraissement des volailles.

Le prix du maïs devrait baisser à 2600 DA le quintal, contre 3400 DA auparavant et cela devrait contribuer à la diminution des prix de la viande blanche qui ont déjà commencé à connaitre des baisses considérable qui varient d'une région à l'autre.

Le président du CNIFA a affirmé que la filière avicole qui souffre de plusieurs disfonctionnements tente de s'organiser afin d'améliorer la qualité et la quantité de la production nationale en viandes blanches à des prix accessibles.

Pour rappel, la régulation et la maîtrise des intrants avicoles et leurs impacts sur la réduction des prix de la volaille sur le marché ont déjà été évoqué au cours de ce mois lors d'une réunion de travail au siège du ministère de l'Agriculture, du développement rural et de la pêche.

La rencontre qui a réuni le secrétaire général du ministère, Kamel Chadi avec les membres du bureau du Conseil national interprofessionnel de la filière avicole (CNIFA), nouvellement installé avait permis d'exposer les questions liées à la mise en œuvre de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur le maïs.

Les débats ont été également porté sur les aspects liés à "l'organisation des différents maillons de la filière avicole et aux bonnes conduites des itinéraires techniques des élevages".

Par ailleurs, les représentants du bureau du CNIFA avaient exprimé leur satisfaction quant à l'appui accordé par le ministère et son engagement pour renforcer l'adhésion de l'ensemble des acteurs et la mobilisation de tous les efforts nécessaires pour relever les défis de la filière avicole qui est une activité importante pour le secteur de l'agriculture et également pour l'économie nationale.