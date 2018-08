Maroc: Coup d'envoi du Salon du livre de Panama avec la participation du Maroc

La 14è édition du Salon du livre de Panama a débuté mardi soir dans la capitale panaméenne et se poursuivra jusqu'au 19 août avec la participation de plusieurs pays dont le Maroc.

Le Royaume participe à cette manifestation culturelle à travers un stand mis en place par l'ambassade du Maroc au Panama, exposant plus de 200 ouvrages et publications en langue espagnole portant sur l'histoire du Royaume et abordant les différents aspects de la civilisation marocaine sur les plans culturel, social et économique ainsi que les atouts touristiques du pays et ses relations notamment avec les pays d'Amérique latine.

Cette manifestation, à laquelle le Maroc participe pour la troisième année de suite, est marquée par la participation de la présidente de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA), Amina Lemrini El Ouahabi, qui prendra part notamment à deux débats prévus dans le cadre du salon sur : "Le leadership féminin pour l'égalité au 21è siècle", et "Les femmes et la politique : participation, pouvoir et représentativité".

Cette 14è édition du Salon du livre de Panama, qui devra accueillir plus de 100.000 visiteurs, est également marquée par la participation de près de 30.000 poètes et hommes de lettres de différentes nationalités, ainsi que des dizaines de maisons d'édition du Panama, de Colombie, du Mexique, d'Allemagne, du Brésil, d'Espagne, de Porto Rico, du Pérou et du Chili. Le Salon est également marqué par la tenue de plusieurs conférences et rencontres portant sur des sujets littéraires et éducatifs, ainsi que sur le leadership féminin et la participation politique, en plus de la présentation de plusieurs ouvrages et recueils de poésie.