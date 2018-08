Maroc: Aggravation du déficit commercial et baisse du flux des IDE à fin juillet

Le déficit commercial s'est aggravé de 8% à plus de 118,3 milliards de dirhams (MMDH) à fin juillet 2018 contre 109,5 MMDH durant la même période un an auparavant, selon l'Office des changes.

Cette aggravation s'explique par une augmentation des importations (+24,8 MMDH), plus importante que celle des exportations (+16 MMDH), fait savoir l'Office des changes dans une note sur ses indicateurs préliminaires des échanges extérieurs du mois de juillet 2018, ajoutant que le taux de couverture est passé de 56,8% à 57,5%.

L'accroissement des importations de 9,8% à environ 278,3 MMDH est attribuable à l'augmentation des acquisitions de la totalité des groupes de produits, notamment les achats de biens d'équipement (+7,4 MMDH), de produits énergétiques (+6,5 MMDH) et de produits finis de consommation (+4,2 MMDH), précise la même source, notant que la hausse des achats de ces trois groupes de produits constitue 72,8% de la hausse totale des importations.

S'agissant des exportations, rapporte la MAP, celles-ci enregistrent une progression de 11,2% à près de 160 MMDH, relève l'Office des changes qui explique ce résultat par l'augmentation des exportations de tous les secteurs, essentiellement celles du secteur automobile (+5,6 MMDH), soit l'équivalent de 34,7% de la hausse totale des exportations, des phosphates et dérivés (+3,8 MMDH), de l'agriculture et agroalimentaire (+1,6 MMDH) et de l'aéronautique (+1,2 MMDH).

En ce qui concerne les Investissements directs étrangers (IDE), l'Office des changes note qu'ils ont enregistré un flux de plus de 12,6 milliards de dirhams (MMDH) à fin juillet 2018, en baisse de 25,6% par rapport à la même période un an auparavant.

Ce résultat s'explique par le recul des recettes (-2,55 MMDH), associé à l'accroissement des dépenses (+1,77 MMDH), précise l'Office des changes dans une note sur ses indicateurs préliminaires des échanges extérieurs de juillet 2018.

Par ailleurs, la balance Voyages fait ressortir un excédent d'environ 27,58 MMDH au titre des sept premiers mois de 2018, en hausse de 8,4% par rapport à fin juillet 2017, relève la note, expliquant ce résultat par la progression des recettes de 9,3% à 38,29 MMDH, plus importante que celle des dépenses (+11,6% à 10,71 MMDH).

S'agissant des recettes des Marocains résidant à l'étranger (MRE), elles se sont chiffrées à 37,61 MMDH contre 35,70 MMDH à fin juillet 2017, soit une amélioration de 5,3%.