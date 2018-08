Maroc: Assemblées générales de l'IRT...

La trésorerie du DHJ fait état d'un excédent de près de 6 millions de dirhams (MDH). Les recettes ont dépassé le cap des 67 millions de dirhams, dont plus de 18 MDH provenant des transferts de joueurs et quelque 17,3 MDH de différents sponsors.

Par ailleurs, l'Assemblée a adopté les rapports moral et financier du club à la quasi-unanimité des adhérents, qui ont affiché leur satisfaction du bilan positif du club (finaliste de la Coupe du Trône, 5ème du championnat et qualifié pour la première fois aux phases finales de la Ligue des champions de la CAF), ainsi que de la gestion équilibrée des finances du club.

La loi 30-09 stipule que la société sportive "prend la forme d'une société anonyme, dont le capital est composé obligatoirement d'actions nominatives et dont le tiers au moins des actions et le tiers au moins des droits de vote doivent être détenus par l'association sportive".

L'Assemblée générale du Difaâ Hassani Jadidi (DHJ, Botola1) a approuvé, mardi soir, à l'unanimité la transformation du club en société anonyme, conformément à la loi 30-09 relative à l'éducation physique et au sport et en harmonie avec les recommandations de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF).

La réunion a été marquée par la présence de représentants notamment du ministère de la Jeunesse et des Sports, de la Fédération Royale marocaine de football, des autorités locales, et de la Ligue du Nord de football.

