Angola: Le président João Lourenço exprime ses regrets suite au drame de Gênes

Luanda — Le chef de l'Etat angolais, João Lourenço, a exprimé jeudi ses regrets suite au terrible effondrement d'un pont à Gênes, en Italie, mardi, qui a fait plus de trente morts et plusieurs blessés.

"En cette heure de deuil et de douleur, j'exprime, au nom du peuple et du gouvernement angolais, et en mon nom propre, au Gouvernement et à tous les citoyens de la République italienne, en particulier aux familles endeuillées, nos plus profonds regrets pour cet événement malheureux et un prompt rétablissement à tous les blessés», déclare l'homme d'État.

Dans un message envoyé au président de la République italienne, Sérgio Mattarella, João Lourenço informe qu'il a appris, avec une grande consternation, cet accident tragique.