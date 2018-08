Angola: Appel à la rapidité dans les services de l'INAAREES

Luanda — La ministre de l'Enseignement supérieur, de la Science, de la Technologie et de l'Innovation, Maria do Rosário Sambo, a recommandé jeudi, à Luanda, à l'Institut national d'évaluation, d'accréditation et de reconnaissance des études de l'enseignement supérieur (INAAREES) de s'affirmer et d'oublier le passé en vue d'accomplir sa mission statutaire.

La dirigeante a fait cette recommandation lors de l'inauguration de l'infrastructure du système d'information et du guichet de l'assistance au public de l'INAAREES, dans la ville de Kilamba, à Luanda.

Selon Maria do Rosário Sambo, il y a un an, l'institution a lancé un processus de restructuration de son fonctionnement marqué par la création des infrastructures inaugurées pour répondre avec célérité et confort à la demande du public.

Selon la ministre, le processus d'homologation et de reconnaissance des études sont des éléments indispensables à la qualité, en tenant compte de la circulation, au niveau national et international, de nombreux documents attestant à une formation supérieure qui n'ont pas la validation des entités compétentes de l'enseignement supérieur dans chaque pays, se révélant faux.

Pour la responsable, les nouvelles installations de l'INAAREES permettront non seulement l'institution de répondre plus rapidement et efficacement aux demandes d'homologation et reconnaissance des études qui sont faites par les usagers, mais aussi de fournir une plus grande commodité aux employés dans l'exercice de leurs activités administratives et techniques.

Avec le fonctionnement du réseau de données informatiques, le lancement du portail de l'INAAREES, du système informatique de gestion de documents et Assistance au public (système d'homologation et de reconnaissance des études d'enseignement supérieur), l'Institut met à la disposition des clients un service permettant d'augmenter la capacité technique de réponses aux demandes d'homologation et de reconnaissance d'études réalisées par les usagers.