Angola: Le nouveau tarif douanier va faciliter la création des négoces

L'Angola et la Zambie ont procédé jeudi au lancement symbolique d'un Accord d'Exemption de visas sur les… Plus »

En comparant avec l'antérieur tarif, celui de 2012, il a dit que l'actuel tarif douanier allait débureaucratiser les services tributaires et protéger la production économique nationale ainsi que de promouvoir le bien-être de la population en harmonie avec les stratégies de combat à la faim, à la misère et à la pauvreté dans les communautés (... ).

La diminution des demandes d'exemption auprès de l'Administration Générale Tributaire(AGT), l'augmentation de la compétitivité des producteurs nationaux à l'extérieur, la facilitation du commerce licite et l'amélioration de la position (ranking) de l'Angola au Doing Business, sont d'autres éléments qu'on n'y espèrent encore voir se réaliser.

C'est ce qu'a déclaré le délégué de douanier des provinces de Bié et Huambo, João Sambo, durant une réunion d'éclaircissement du nouveau tarif aux agents économiques et techniciens de l'administration municipale de Caála dans la province de Huambo (sud).

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.