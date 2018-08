Angola: Responsabilisation des agents de Police accusés de crime

L'Angola et la Zambie ont procédé jeudi au lancement symbolique d'un Accord d'Exemption de visas sur les… Plus »

Exhortant ses collègues à améliorer le déploiement des effectifs au niveau des municipalités, des communes, des quartiers et des villes satellites, le Commandant-général a dit que mobiliser les citoyens, les institutions publiques, privées et religieuses pour coopérer á la prévention et au combat contre la criminalité était une autre tâche de la Police Nationale.

Intervenant à l'ouverture de la 1ère Réunion des Commandants provinciaux de la Police, Paulo de Almeida a souligné que le devoir de la Police était de freiner la tendance croissante des crimes, de prévenir et de combattre les actions criminelles, en vue de sauvegarder l'ordre et la tranquillité publics.

