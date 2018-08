Afrique: Forum économique Generescence - Dakar accueille l'événement en novembre

Selon un communiqué, Dakar abritera du 27 au 30 novembre prochain la première édition du FORUM ECONOMIQUE GENERESCENCE "FEG Dakar" sous le thème "Investissements en Afrique : Le Sénégal porte d'entrée des marchés africains".

Le FEG-Dakar réunira en 4 jours entre 500 et 1500 acteurs économiques et donneurs d'ordre venus d'une quinzaine de pays d'Afrique, d'Europe et d'Asie, attendus sur 4 registres : Conférences plénières, Rencontres B2B, Workshop et Foire d'exposition professionnelle.

Le comité d'organisation lance un appel à manifestation d'intérêt à l'endroit des entreprises de la zone CEDEAO, inscrites dans un régime spécial.

Organisé par GENERESCENCE BUSINESS NETWORKING, entreprise spécialisée dans le conseil en communication d'influence, affaires publiques, intelligence économique et business networking, en collaboration avec les autorités sénégalaises et des partenaires internationaux tels que EUROPARTNER SA, le FEG Dakar est un rendez-vous annuel économique qui permet à la fois de poser les problématiques de l'investissement en Afrique, mais surtout de favoriser la connexion d'affaire entre les acteurs économiques, institutions publiques et donneurs d'ordre du Sénégal, ceux du reste continent et du monde.

Pour sa première édition, le FEG- Dakar met à l'honneur le Luxembourg, le Maroc et la France. Ces pays, qui entretiennent des relations exceptionnelles avec le Sénégal, sont inscrits dans des dynamiques de croissance respectivement salutaires.

Ils ont des expériences économiques et industrielles à partager, des savoir-faire et expertises à forte valeur ajoutée à proposer au Sénégal en particulier et à l'Afrique en général. Les deux pays déplaceront de fortes délégations d'hommes d'affaires, industriels et de donneurs d'ordre inscrits dans le cadre du Forum et avec des programmes B2B personnalisés.

Sont également attendus au Forum des opérateurs français, allemands, espagnols, turcs guinéens, ivoiriens, maliens, tunisiens, gambiens, indiens, pakistanais, chinois...

Le FEG - Dakar réunit en 4 jours entre 500 et 1500 acteurs économiques et donneurs d'ordre venus d'une douzaine de pays d'Afrique, d'Europe et d'Asie, attendus sur 4 registres : Conférences plénières autour de la thématique de l'investissement au Sénégal et valorisant la destination (IDE) Sénégal, Rencontres B2B, Workshop (destinés aux jeunes entrepreneurs sénégalais et portant sur l'entrepreneuriat en général, le montage financier de projet et l'innovation et l'Espace d'exposition de 2500 à 5000 m2 d'exposition avec des pavillons pour les pays à l'honneur.

«Si l'investissement au Sénégal est à l'honneur pour cette première édition, force est noter que le forum est aussi celui des entreprises de la sous-région ouest-africaine. Il leur offre une plateforme exceptionnelle pour "se vendre", se rencontrer entre elles et rencontrer des partenaires mondiaux à un coût relativement exceptionnel», explique Cheikh Mbacké Sène, Président du Forum.