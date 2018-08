Ile Maurice: Décès d'Atal Bihari Vajpayee - La classe politique mauricienne lui rend hommage

Paul Bérenger, leader du MMM, l'avait aussi rencontré lorsqu'il était Premier ministre. Il estime que c'est une grande perte non seulement pour l'Inde, mais pour le monde. «C'était une personne avec une culture immense. On sentait qu'il avait une intelligence hors du commun» a fait savoir Paul Bérenger.

Navin Ramgoolam a rencontré Atal Bihari Vajpayee à plusieurs reprises lorsqu'il était Premier ministre, mais aussi lorsqu'il était dans l'opposition. Pour lui, l'Inde a perdu un de ses plus grand fils. L'ancien homme politique indien était aussi un ami de Sir Seewoosagur Ramgoolam. «Je me souviens qu'Atal Bihari Vajpayee était venu à Maurice alors qu'il était Ministre des affaires étrangères. Mon père voilait l'accueillir à l'aéroport» raconte le leader du PTr. Cependant, le protocole ne permet pas que le Premier ministre accueille le membre d'un gouvernement étranger autre que son holomogue. «Mais SSR a soutenu que c'est un grand homme. Il a insisté pour y aller» poursuit-il.

