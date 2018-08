Ile Maurice: Incident dans un supermarché - Un client porte plainte pour agression

Toujours selon la victime, trois personnes en civil se seraient alors approchées de lui et ont commencé à le menacer. «Ils ont utilisé des mots grossiers à mon égard», précise-t-il. Et d'ajouter qu'il a été jeté hors du supermarché par les vigiles. Ludovic Bastien-Sylva confie que les autres clients présents sur place ont cru qu'il était un voleur et qu'il s'est senti humilié. Il est attendu au poste de police pour une parade d'identification demain, vendredi 17 août.

Selon Ludovic Bastien-Sylva, ce n'est qu'après son passage en caisse qu'il a constaté qu'un produit qu'il a acheté a été facturé à un prix supérieur que celui affiché. Il s'est alors rendu à la caisse centrale. Sur place, il affirme avoir constaté qu'une autre personne avait, elle aussi, eu le même problème. «La responsable était agacée car l'heure de fermeture était proche. Elle a jeté le produit et l'argent sur le comptoir en me disant 'ein, trapé.» Loin d'apprécier ce comportement, le jeune homme a voulu connaître l'identité de l'employée. Chose qu'a refusé de faire cette dernière. C'est alors que le jeune homme a décidé de la prendre en photo. Ce qui n'a fait qu'aggraver la situation.

