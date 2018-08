Ile Maurice: Violence domestique - «Mo garson in déza avoye sez lor mwa»

Cette mère de famille soutient avoir tenté de venir en aide à son fils. Ce dernier a même été transporté à l'hôpital Brown-Séquard afin de suivre un traitement. Mais cela n'a pas apporté de changement positif dans son comportement, soutient la victime. «Mon époux et moi avons été victimes de ses coups dans le passé. J'ai une fois reçu une chaise en métal sur le dos, et il avait menacé son père avec un couteau. Il a été arrêté au début de l'année mais cela n'a provoqué aucun changement en lui. Avec ce Protection Order j'espère que la situation ira mieux.»

La sexagénaire ne peut plus supporter les frasques répétitives d'un fils violent. Elle explique que le comportement de son fils a changé quand son épouse a quitté le toit familial. «Il a tout perdu, même la garde de sa fille. Il a un garçon qui vit sous notre toit et c'est moi qui subviens aux besoins de l'enfant. C'est difficile pour cet enfant de se concentrer dans un environnement comme le nôtre car il a besoin de donner le meilleur de lui-même pour les examens du PSAC.»

«Mo pas bizin fer narien pou ki li dir banne gro mot dans lakaz dévan so garson miner. Li péna respect pou persone mem pa pou so papa de 80 ans ki malade. Lundi, il m'a envoyé une paire de chaussures au visage», a soutenu la victime.

