La seconde législature de la troisième République tend vers sa fin certaine avec la certitude de la tenue des élections générales au mois de décembre prochain. Les scrutins en perspective seront une occasion pour le souverain primaire de coter ou d'évaluer par le vote ceux à qui ils ont donné mandats aux différents niveaux de responsabilité.

Pour sa part, Echos d'Opinion qui s'est fixé la mission de procéder à l'évaluation des hommes politiques selon les charges qu'ils assument, continue sans désemparer, à recourir au baromètre populaire pour atteindre son objectif. Il se focalise surtout sur ceux de l'Exécutif central au regard de l'importance du rôle qu'ils jouent sur la bonne marche du pays.

Car ce sont eux qui, en premier lieux, avaient reçu mission de rendre concret les vastes programmes de cinq chantiers et de la révolution de la modernité, visions du Chef de l'Etat, le Président de la République, Joseph Kabila Kabange. La présente évaluation reflète en quelque sorte le choix de Congolais au cas où les élections auraient lieu aujourd'hui, et même lors des prochains scrutins si une donnée autre ne viendrait perturber l'opinion actuelle.

Agent concepteur : Echos d'Opinion.

Durée : Travail effectué du 15 au 30 juillet 2018.

Technique : Question posée directement aux Congolais contactés par les agents d'Echos d'Opinion.

Moyen utilisé : Sondage réalisé par les agents de la maison.

Motif : L'objectif poursuivi par le présent sondage est conforme au but poursuivi par ce genre de travail. Connaitre l'opinion d'une catégorie sociale ou sociologique donnée sur un sujet quelconque. Ici, il s'agit de connaitre comment le peuple congolais dans son ensemble juge la contribution de chaque Ministre du Gouvernement central dans la réalisation de son programme. Surtout de l'incidence que ladite contribution a sur le social, la paix, la sécurité et le développement. Bref, le bienêtre du Congolais.

Interprétation

Ce travail de sondage d'opinion a étéeffectuéé d'une manière qualitative et quantitative

Qualitative : Tout travail scientifique obéit aux normes établies afin de permettre une conclusion objective tout en laissant le débat ouvert. Le sondage d'opinion ne se dérobant pas de cette obligation, il doit répondre à l'exigence de qualité pour être crédible. Echos d'Opinion s'est plié à cette obligation en ne retenant que les variables positives liées au sexe des individus, leurs niveaux d'étude et la stratification par tranche d'âge. D'autres variables considérées comme négatives et pouvant fausser la conclusion comme celles liées aux appartenances politiques, ethniques, tribales, linguistiques ou régionales n'ont été pas prises en compte.

Quantitative : En plus de la qualité, la quantité, dans le cas d'un sondage d'opinion, est une exigence pour sa fiabilité parce que la représentativité de l'échantillon influence positivement la crédibilité de la probabilité obtenue en cas d'extrapolation en grandeur nature. Au vu des moyens à sa disposition, Echos d'Opinion avait limité son échantillon à 1000 personnes, chiffre jugé suffisamment représentatif pour refléter l'opinion réelle des Congolais

Résultats :Tableau du top 10 des Ministres les plus populaires

Le tableau du top dix contient exclusivement les noms de dix membres du Gouvernement arrivés en tête dans le sondage. Les résultats figurants au tableau ci-dessous, résultent de données recueillies auprès des Congolais qui ont bien voulu prendre part au présent sondage. Le pourcentage a été calculé sur la base de différents choix opérés par chaque sondé à qui il a été accordé la liberté de citer un ou plusieurs nom selon son appréciation. Tous les avis ont été pris en compte et intégrés dans le calcul sans modification de l'échantillon initial. La question posée était la suivante : « L'heure de choix est arrivée pour le souverain primaire. Qui, parmi les membres du Gouvernement central, estimez-vous digne de recueillir votre vote ? Justifiez ! »

Question L'heure de choix est arrivée pour le souverain primaire. Qui, parmi les membres du Gouvernement central, estimez-vous digne de recueillir votre vote ? Justifiez !

N°

Ministère, fonction et nom

Justification

Total Voix obtenues

%tage

1

Fonction Publique

Michel Bongongo, Ministre d'Etat D'importantes réformes accomplies à la Fonction Publique. Actuellement elles sont accélérées notamment par l'organisation d'un concours pour les candidats Secrétaires généraux et dans le recrutement de nouveaux agents en vue d'encourager l'excellence et offrir l'égalité de chance à tous. Le dégèle de la promotion en grade au sein del'Administration publique,la mise en retraite dans les conditions honorables et de dignité, la sensibilisation de proximité des agents et fonctionnaires de l'Etat en vue de les édifier sur les mesures prises, de manièreàoffrir aux éligibles une retraite honorable. Le rajeunissement des cadres et agents de l'Etat. L'instauration d'un dialogue social,comme mode de règlement de conflit pour trouver des solutions acceptables par tous par l'approche participative afin de faire régner la paix sociale et permettre l'organisation du travail dans l'ordre et la quiétude. La signature du protocole d'accord sur le barème salarial qui entrera en vigueur en 2019 entre l'Etat et le banc syndical ; la régularisation des situations administratives des Agents et Fonctionnaires de l'Etat des ministères pilotes, le cas des nouvelles unités admis sous statuts visant àéradiquer le phénomène au sein de l'administration publique, maitriser les effectifs et respecter le cadre organique des Administrations ; la finalisation du processus du recensement des éligiblesà la retraite du secteur de la santé dans la ville-province de Kinshasa et le lancement de la même opération dans les autres provinces du pays. Le lancement d'une mission de contrôle dans les trois secteurs ayant abouti à la récupération d'une importante masse salariale qui a permis la mécanisation de 20.000 N.U au cours de son passage au Ministère du Budget

1000

877

87,7%

2. Ministère des Affaires Foncières

Lumeya Dhu Maleghi La baisse drastique du nombre des conflits et mis fin à l'anarchie gangrénait le secteur. La systématisation de l'utilisation des NTIC sécurisent les propriétés et leurs propriétaires. La récupération des parcelles et concessions de l'Etat spoliées et celles non suffisamment mises en valeurs, le règlement des conflits sans parti pris, l'instauration du port des tenues distinctives pour les conservateurs, géomètres et agents des Affaires Foncières, la reconstitution du domaine foncier présidentiel en vue de faciliter l'installation des Zones Economiques Spéciales (ZES)

1000

765

76,5%

3. Affaires Etrangères et Intégration Régionale

Vice-Primature

Léonard Shé Okitundu redoré les blasons de la diplomatie congolaise relevée au même diapason que les autres chancelleries qui font entendre leurs voix en Afrique et dans le monde. Il a réussià rétablir le prestige de la diplomatie R.d congolaise, le respect des principes d'égalité, de la réciprocité et du non ingérence qui régissent les relations entre Etats souverains. La Défense de la souveraineté de la RDC, sa dignité, ses intérêts, l'honneur son peuple et l'éclatante victoire remportée par la diplomatie congolaise par l'élection du pays au Conseil des Droits de l'Homme des Nations Unies.

1000

763

76,3%

4

Ministère de la Santé

Oly Ilunga

Ministre

Energie

Ministre

Ingele Ifoto

l'efficacité de la riposte organisée contre la fièvre hémorragique Ebola par le Gouvernement en partenariat avec l'OMS, les organismes et partenaires internationaux dans les régions de Bikoro et de Mbandaka au nord-ouest de la RDC et sa fin déclaré. La riposte rapide et efficace mise en place contre la même épidémie déclarée dans la région de Béni, une semaine seulement après l'annonce de la fin de la première et le souci d'assurer une couverture sanitaire universelle avec le concours du secteur privé partenaire de l'Etat régulateur en vue d'impacter l'économie nationale

1000

708

70,8%

5

Enseignement Supérieur et Universitaire

Ministère

Stève Mbikayi

La gestion responsable et intelligente de différentes grèvesamorcées parle corps professoral, académique et autres revendications des étudiants, qui ont ponctué l'année académique en cours. Notamment : le taux de change pour le paiement des frais académiques et la hausse des prix dans le transport en commun dans la ville de Kinshasa. Il faut ajouter à cela, le lancement de la bourse de Solidarité nationale de l'ESU (BSN-ESU) dont les deux cycles seront gratuits pour les bénéficiaires, soit les diplômés d'Etat des familles modestes et les filles qui accepteront de s'inscrire dans les filières devenues orphelines dans le secteur de l'ESU, comme les mathématiques, la chimie, la physique, le latin, etc.

1000

685

68,5%

6

Communication et Médias

Ministère

Lambert Mende Le mérite de la modernisation des équipements de la RTNC dont le signal est aujourd'hui capté partout au monde, son extension dans les provinces nouvellement créées, l'amélioration des conditions de travail et de la situation sociale des agents œuvrant dans les médias publics.

1000

667

66,7%

7

Transport et Voies des Communications

Vice-Primature

José Makila

Le démarrage des grands travaux dans le secteur des transports et Voies de Communication permet à l'élu de Gemena de figuré parmi les Ministres les plus populaires aux yeux de Congolais. L'achèvement desdits travaux va occasionner l'augmentation de la capacité du pays dans les échanges et la circulation des marchandises et des biens. Il s'agit de : la construction du port en eau profonde de Banana, la nouvelle aérogare et de nouvelles piste à l'aéroport international de Ndjili ainsi que le port sec de Kasumbalesa. Le refus d'apposer la signature de la rdc au bas du document contenant les résolutions de la Conférence de Fonds bleus de Brazzaville, qui n'a pas pris en compte les intérêts de la RDC

1000

606

60,6%

8

Economie Nationale

Ministère d'Etat

Joseph Kapika soulagement des parents par la revueLe

Maitrise de l'inflation maintenue à un chiffre, la maitrise de prix dans les transports en commun dans la ville province de Kinshasa et la stabilité des prix des produits de première nécessité sur le marché.

1000

578

57,8%

9

Energie

Ministère

Ingele Ifoto

inauguration du barrage Zongo 2 par le Chef de l'Etat, le Président de la République, Joseph Kabila Kabange , l'augmentation de la capacité du barrage Mwadingusha de 11 à 32 Mégawatts et la construction des deux lignes de transport du courant électrique haute tension entre Zongo Kinshasa et Kakobola, Gungu, Kikwit, Idiofa, l'organisation à Kinshasa de la troisième Conférence internationale sur l'électricité avec le concours de la FEC, la tenue du forum sur l'amélioration du secteur de l'électricité sont des efforts concrets visant l'améliorer la production et la desserte en électricité en RDC.

1000

560

56%

10 Enseignement Primaire et Secondaire

Ministère

Gaston Musemena

La bonne organisation de l'examen d'Etat, l'élargissement de la publication des résultats aux autres réseaux téléphoniques mettant fin au monopole longtemps gardé par Vodacom ainsi que la mécanisation de plusieurs milliers d'enseignants demeurés non payé pendant des longues années.

1000

528

52,8%

Résultats du tableau du top dix : 1. Michel BongongoIkoliNdombo, Ministre d'Etat à la Fonction Publique : 88% ; 2. Lumeya Dhu Maleghi, Ministre des Affaires Foncières : 76,5% ; 3. Léonard Shé Okitundu, Vice-Premier Ministre aux Affaires Etrangères et à la Coopération Régionale : 76,3% ; 4. Olly Ilunga, Ministre de la Santé : 70,8% ; 5. Stève Mbikay, Ministre de l'Enseignement Supérieur et Universitaire : 68,5% ; 6. Lambert Mende Omalanga, Ministre de la Communications et Médias : 66,7% ; 7.José Makila Sumanda, Vice-Premier Ministre des Transports et Voies de Communication : 60,6% ; 8. Joseph Kapika, Ministre d'Etat à l'économie : 57,8% ; 9.Ingele Ifoto, Ministre de l'Energie : 56% ; 10. Gaston Musemena, Ministre de l'Enseignement Primaire et Secondaire : 52,8%.

Michel Bongongo : 88%. Le Prof Michel Bongongo est indécrottable au panthéon de l'excellence dans la gestion de la chose publique, estiment les Congolais qui lui ont crédité de 88% d'opinion favorable. Sur inspiration du Chef de l'Etat, le Président de la République, Joseph Kabila Kabange, Michel Bongongo a initié d'importantes réformes à la Fonction Publique visant à faire d'elle la colonne vertébrale autour de laquelle s'articule toute l'action de l'Etat dans la réalisation du programme du Gouvernement. Lesdites réformes connaissent une forte accélération par l'organisation de concours pour l'accès au grade de Secrétaires généraux et dans le recrutement de nouveaux agents en vue d'encourager l'excellence et offrir l'égalité de chance à tous ; la régularisation de la situation administrative des fonctionnaires par l'admission sous statuts des agents ayant travaillé pendant plusieurs années, la fin de l'intérim par la titularisation de ceux qui sont en poste de manière à sécuriser la carrière des fonctionnaires; Le dégèle de la promotion en grade du huissier au cadre de commandement en passant par les agents de collaboration et d'exécution au sein de l'Administration publique ; et la présentation du recueil des textes légaux et réglementaires relatifs à la carrière du personnel des services publics de l'Etat. La miseà la retraite dans les conditions honorables et de dignité, la sensibilisation de proximité des agents et fonctionnaires de l'Etat en vue de les édifier sur les mesures prises, de manière à offrir aux éligibles une retraite honorable. Le rajeunissement des cadres et agents de l'Etat. L'instauration d'un dialogue social, comme mode de règlement de conflit pour trouver des solutions acceptables par tous par l'approche participative afin de faire régner la paix sociale et permettre l'organisation du travail dans l'ordre et la quiétude. La signature du protocole d'accord sur le barème salarial qui entrera en vigueur en 2019 entre l'Etat et le banc syndical ; la régularisation des situations administratives des Agents et Fonctionnaires de l'Etat des ministères pilotes, le cas des nouvelles unités admis sous statuts visant à éradiquer le phénomène au sein de l'administration publique, maitriser les effectifs et respecter le cadre organique des Administrations ; la finalisation du processus du recensement des éligibles à la retraite du secteur de la santé dans la ville-province de Kinshasa et le lancement de la même opération dans les autres provinces du pays. Lors de son passage au ministère du Budget, il avait lancé une mission de contrôle dans les trois secteurs ayant abouti à la récupération d'une importante masse salariale qui a permis la mécanisation de 20.000 N.U au cours de son passage au Ministère du Budget.Les réalisations sont nombreuses et la liste ci-dessus n'est pas exhaustive.

Lumeya Dhu Maleghi : 76,5%. Le Ministre des Affaires Foncières semble avoir définitivement conquis les Congolais, qui lui sont favorables à 76,5%, le hissant en deuxième position du classement top dix des Ministres du Gouvernement central les plus populaires. La frange de l'opinion qui lui est favorable que les réformes entreprises dans le secteur foncier de la RDC ont produit des résultats positifs. Elles ont entrainé une baisse drastique de nombre des conflits et mis finà l'anarchie gangrénait le secteur. La systématisation de l'utilisation des NTIC sécurisentles propriétés et leurs propriétaires. La récupération des parcelles et concessions de l'Etat spoliées et celles non suffisamment mises en valeurs, le règlementdes conflits sans parti pris, l'instauration du port des tenues distinctives pour les conservateurs, géomètres et agents des Affaires Foncières, la reconstitution du domaine foncier présidentiel en vue de faciliter l'installation des Zones Economiques Spéciales (ZES) sont autant des réalisations qui ont milité en faveur du Ministre Lumeya.

Léonard Shé Okitundu : 76,3%. Léonard Shé Okitundu passe pour être un indécrottable du podium du top dix d'Echos Opinion dans l'évaluation des réalisations de membres de l'Exécutif central au moyen du baromètre populaire. Sous l'orientation du Président de la République, Joseph Kabila Kabange, le Vice-Premier Ministre en charge des Affaires Etrangères et à l'Intégration Régionale vient de redorer les blasons de la diplomatie congolaise relevée au même diapason que les autres chancelleries qui font entendre leurs voix en Afrique et dans le monde. Il a réussi à rétablir le prestige de la diplomatie R.d congolaise, le respect des principes d'égalité, de la réciprocité et du non ingérence qui régissent les relations entre Etats souverains. La Défense de la souveraineté de la RDC, sa dignité, ses intérêts, l'honneur son peuple et l'éclatante victoire remportée par la diplomatie congolaise par l'élection du pays au Conseil des Droits de l'Homme des Nations Unies.

4.Oly Ilunga :70,8%. La riposte contre l'épidémie du virus à fièvre hémorragique Ebola a redonné du tonus au Ministre de la Santé dans l'opinion congolaise. Celle-ci l'a crédité de 70,8% des suffrages favorables le hissant en cinquième place du palmarès top dix Echos d'Opinion. Les Congolais ont bien apprécié la rapidité et l'efficacité avec lesquelles la riposte contre la fièvre hémorragique Ebola a été organisée par le Gouvernement en partenariat avec l'OMS, les organismes et partenaires internationaux dans les régions de Bikoro et de Mbandaka au nord-ouest de la RDC et sa fin déclaré près de quatre mois après. La riposte rapide et efficace mise en place contre la même épidémie déclarée dans la région de Béni, une semaine seulement après l'annonce de la fin de la première et le souci d'assurer une couverture sanitaire universelle avec le concours du secteur privé partenaire de l'Etat régulateur en vue d'impacter l'économie nationale sont autant d'éléments importants ayant plaidé en faveur d'Oly Ilunga.

Stève Mbikayi : 65%. Le Ministre de l'ESU s'enracine déjà dans le palmarès top dix d'Echos d'Opinion. En étant crédité de 68,5% d'opinion favorable, Stève Mbikayi progresse d'une marche et s'intercale en cinquième position. Moulu dans le syndicalisme, il a séduit la frange de Congolais qui lui favorable par une gestion responsable et intelligente de différentes grèves du corps professoral, académique et autres revendications des étudiants, qui ont ponctué l'année académique en cours. Notamment : le taux de change pour le paiement des frais académiques et la hausse des prix dans le transport en commun dans la ville de Kinshasa. Il faut ajouter à cela, le lancement de la bourse de Solidarité nationale de l'ESU (BSN-ESU) dont les deux cycles seront gratuits pour les bénéficiaires, soit les diplômés d'Etat des familles modestes et les filles qui accepteront de s'inscrire dans les filières devenues orphelines dans le secteur de l'ESU, comme les mathématiques, la chimie, la physique, le latin, etc.

6.Lambert Mende Omalanga : 66,7%. Le Ministre de la Communication et des Médias connait une progression remarquable dans l'opinion, qui l'a crédité de 66,7% des suffrages et le classe 6ème du palmarès Top dix d'Echos d'Opinion. On lui reconnait le mérite de la modernisation des équipements de la RTNC dont le signal est aujourd'hui capté partout au monde, son extension dans les provinces nouvellement créées, l'amélioration des conditions de travail et de la situation sociale des agents œuvrant dans les médias publics..

7.José Makila Sumanda : 60,6%. Le Vice-Premier ministre en Charge des Transports et voies de Communication voit la courbe de sa cote de popularité remonter vers le haut. Il est crédité de 60,6% d'opinion favorable et occupe la septième place du Top dix Echos d'Opinion. Le démarrage des grands travaux initiés par le Président de la République, Joseph Kabila dans le secteur des transports et Voies de Communication permet à l'élu de Gemena de figuré parmi les Ministres les plus populaires aux yeux de Congolais. D'aucuns pensent que l'achèvement desdits travaux va occasionner l'augmentation de la capacité du pays dans les échanges et la circulation des marchandises. Il s'agit de : la construction du port en eau profonde de Banana, la nouvelle aérogare et de nouvelles piste à l'aéroport international de Ndjili ainsi que le port sec de Kasumbalesa. Le refus d'apposer la signature de la rdc au bas du document contenant les résolutions de la Conférence de Fonds bleus de Brazzaville, qui n'a pas pris en compte les intérêts de la RDC, a également contribué à lui attirer une opinion favorable.

Joseph Kapika : 57,8%. Le ministre d'Etat en charge de l'Economie Nationale réapparait au palmarès Top dix d'Echos d'opinion et occupe la huitième place. Les Congolais saluent la maitrise de l'inflation maintenue à un chiffre, la maitrise de prix dans les transports en commun dans la ville province de Kinshasa et la stabilité des prix des produits de première nécessité sur le marché.

Ingele Ifoto : 62,6%.Le Ministre de l'Energie continue à dégringoler dans l'opinion, mais réussi à se maintenir dans le classement top dix des Ministres dont les actions sont appréciées par les Congolais. Il est classé neuvième. Il surtout apprécié pour les efforts fournis en vue d'augmenter la capacité de la RDC en énergie électrique suite à l'inauguration du barrage Zongo 2, l'augmentation de la capacité du barrage Mwadingusha de 11 à 32 Mégawatts et la construction des deux lignes de transport du courant électrique haute tension entre Zongo Kinshasa et Kakobola, Gungu, Kikwit, Idiofa, l'organisation à Kinshasa de la troisième Conférence internationale sur l'électricité avec le concours de la FEC, la tenue du forum sur l'amélioration du secteur de l'électricité sont des efforts concrets visant l'améliorer la production et la desserte en électricité en RDC.

Gaston Musemena : 52,8%. Le Ministre de l'Enseignement Primaire et Secondaire vient de réapparaitre au Top dix d'Echos d'Opinion après une légère éclipse. Les Congolais lui accordent 52,8% des suffrages favorables et lui permettent de clôturer le palmarès des Ministres les plus populaires grâce à leurs réalisations. A son compte ils ont retenu la bonne organisation de l'examen d'Etat, l'élargissement de la publication des résultats aux autres réseaux téléphoniques mettant fin au monopole longtemps gardé par Vodacom ainsi que la mécanisation de plusieurs milliers d'enseignants demeurés non payé pendant des longues années.

Conclusion

Le principal objectif visé par le présent sondage est celui de connaitre comment les Congolais pourront-ils accorder leurs suffrages à ceux qui sont aujourd'hui au Gouvernement au regard de leurs réalisations dans l'exécution du programme gouvernemental au cas où les élections auraient lieu à ce jour.

L'échantillon retenu a eu à répondre en toute liberté à la question qui a été posée et les résultats ici publiés reflètent les avis de Congolais. Un motif de satisfaction pour Echos d'Opinion qui estime avoir atteint son objectif. Il en profite pour adresser ses félicitations aux membres du Gouvernement central, qui ont été plébiscités par leurs compatriotes. Echos d'Opinion encourage ceux qui n'ont pas retrouvé leurs noms dans le présent palmarès à continuer à accomplir la mission leur confiée en toute conscience parce que la reconnaissance de leurs compatriotes pourra leur être manifestée un jour. L'opinion varie selon les humeurs et les circonstances, celle-ci pourra leur être favorable, peut être au moment où ils s'attendront le moins.

ECHOS D'OPINION