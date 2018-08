Congo-Kinshasa: Ministère des "couples en Christ" - Edmond Mukendi réussit la 1ère édition

En marge de la journée des parents célébrée 1er août de chaque année, le Ministère des couples en Christ qui est une association sans but lucratif (ASBL) a, à cet effet, procédé au lancement officiel de sa toute première édition d'activités inédites avec une conférence-barbecue qui a eu pour thème: «bâtir ensemble un bonheur durable».

Plusieurs menus à l'ordre du jour, entre autres, l'échange avec les fiancés à l'école du mariage, enseignement et échanges sans tabou entre mariés, divertissement et partage des repas... Il sied de signaler que le Ministère des couples en Christ a pour mission principale d'encadrer spirituellement, moralement et humainement des couples chrétiens et leurs familles pour leurs sanctifications et leur promotion humaine comme intégrale.

Le mariage est une institution divine, dit-on, la seule institution que Dieu a instaurée. Selon M. Edmond Mukendi, fondateur et berger coordonnateur central du Ministère des couples en Christ, la mise en œuvre de ce Ministère constitue une nouvelle opportunité de consolidation de l'unité des couples chrétiens dans le mariage, opportunité pour laquelle il rend grâce à Dieu. Car, le Ministère "couples en christ est une véritable école du coaching à travers laquelle les époux chrétiens pourront expérimenter la connaissance du bonheur durable. En outre, expérimenter le profond amour de Dieu avec passion et tendresse. L'objectif d'une union du mariage est un appel constant et renouvelé à faire grandir et à approfondir cet amour, une des choses mobilisatrices pour la tenue de cette conférence-barbecue ", a-t-il souligné. "C'est cette volonté qui explique le devoir qui nous anime depuis quelque temps à servir notre communauté des couples chrétiens qui aspirent au plus haut niveau à bâtir ensemble un bonheur durable. La vision primordiale de ce ministère est de faire de nos couples des mariages honorables aux yeux de Dieu et des hommes ", a-t-il renchéri. C'est ainsi que chaque 1er aout, cet événement aura lieu, précise-t-il.

Plusieurs objectifs sont poursuis. D'une part, c'est de développer dans les couples l'amour, la joie et la paix du Christ tant par l'exercice des activités d'évangélisation, des œuvres de piété ou de charité, d'entraide et de bienfaisance que par la croyance en la puissance spirituelle de la prière non seulement personnelle, mais aussi et surtout communautaire. D'autre part, c'est d'aider les chrétiens à redécouvrir le sens de leurs vocations au mariage et renouveler quotidiennement leur fidélité à Dieu, la promesse qui les unit comme époux et l'engagement de se soutenir mutuellement.

Sur ce, le berger coordonnateur et fondateur du Ministère "couples en Christ", Mr Edmond Mukendi, remercie sincèrement, tous les couples qui les ont honorés par leurs présences à cette 1er édition traduite par la conférence-barbecue.