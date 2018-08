Congo-Kinshasa: Quatre à la suite !

Il suffit de lire le titre pour se référer au célèbre Julien Le perce, premier présentateur du jeu mondialement connu, sous le nom de "Questions pour un champion" diffusé sur TV5 Monde.

En effet, ce juego on ne peut plus intellectuel, comme aime à le nommer les espagnoles, demande de cogiter à suffisance et rapidement pour répondre endéans quelques secondes aux questions que pose le maître du divertissement.

Dans l'arène politique congolaise, l'on tend à en arriver à ce niveau. Il demande donc de faire vite, même très vite, pour trouver des solutions. Après avoir passé l'étape des questions posées à tous, c'est le moment de répondre personnellement aux actes que l'on a posés ou pas, dans un passé récent, comme dans celui enfuit au bas des anales du passé.

Katumbi, l'homme Buzz du moment, est décidément ce problème privé et personnel que l'Etat congolais se donne le réel plaisir de descendre.

Poursuivi dans une dizaine d'affaires notamment : l'affaire Stoupis (spoliation immobilière), celle avec les mercenaires (atteinte à la sureté intérieure et extérieure de l'Etat), l'affaire John Tshibangu, ou celle de la rébellion à partir de l'Ituri, pour ne parler que de ça, le bon homme soutenu dans ses pires moments de la vie politique par "Ensemble", semble à bout de souffle.

Après avoir soufflé sur la bougie de ses rêves de coiffer grâces aux suffrages de décembre la tête du pays, c'est le bannissement international que l'Etat congolais lui colle à sa nationalité congolaise bizarrement contestée. Difficile donc de se concentrer à autre chose, ou même de continuer à rêver de refouler le sol congolais, dont l'Italie lui reconnait, du reste, l'appartenance.

Même si les opposants congolais semblent avoir mis le cap sur le boycott des élections que la Ceni continue de peaufiner avec la machine à voter, pour moult raisons, dont cet acharnement sur la personne de l'ex-gouverneur du Katanga, il n'en demeure pas moindre d'affirmer que le problème Katumbi, en général, ou les deux dossiers déposés sur la table du grand Prof. Vunduawe au Conseil d'état, en particulier, sont bons à prendre dans un tout autre revers si l'on veut vraiment organiser en décembre les élections.

Puisque les bons exemples sont ceux que l'on conseille à tous de copier, la tentative logique pour l'opposition, serait de sortir ce candidat commun comme l'a fait le FCC, afin de se présenter au corps à corps du 23 décembre. A moins que Moïse Katumbi soit leur Joker, il serait plus judicieux de réfléchir en ce sens, que de continuer à boycotter les élections et risquer de maudire le noir, alors que l'occasion d'allumer la bougie leur est donnée.

Il faut se le dire, de toutes les propositions qui cachent les questionnaires à poser aux politiques congolais, celle de Katumbi, est la plus compliquée de toutes. Car, pour Shadary qui applique la méthode de Kabila, son maître, il est question d'élucider le débat qui se fait sur la fameuse vidéo sur laquelle il envoyait les siens à rendre à César, ce qui est à César. Pour Bemba, ce sera un simple éclairage sur la différence que ne semble pas pouvoir faire la Ceni jusque-là, entre la subornation et la corruption. D'ailleurs, il n'a pas encore été condamné comme l'espèrent ces ennemis. Fatshi, quant à lui, continue de faire bonne impression, espérant que Nangaa ne jugule pas son cas pour avoir résidé au moins deux ans sur le sol congolais, pour que la candidature soit retenue, validée et mérite une place, sur la liste définitive de candidats qui sera affichée le 19 septembre.

Ouf... Qu'elle dure épreuve que ce quatre à la suite. Comment faire pour s'en sortir, l'on s'impatiente de voir comment il, voire ils s'en sortiront.