Congo-Kinshasa: Noël Tshiani crève l'abcès !

Déclaration

Mes Chers Compatriotes,

Mesdames et Messieurs,

Je m'appelle Noël K. Tshiani Muadiamvita. Je déclare officiellement ma Candidature à la Présidence de la République Démocratique du Congo.

La RDC est malade et victime depuis trop longtemps de nombreux malheurs et fléaux tels que l'insécurité généralisée, les violences, les rebellions meurtrières, le tribalisme, le népotisme, la corruption, les détournements des fonds publics, la prédation des ressources naturelles, les vols systématiques des biens de l'Etat, les massacres des innocents, les viols des femmes, l'impunité, l'injustice et les violations massives des droits humains.

Malgré l'abondance des ressources naturelles, la RDC est l'un des pays les moins développés du monde avec un système de gouvernance tellement pourri que 85 % des revenus des ressources naturelles n'entrent pas dans le budget national, mais plutôt dans les poches des individus. Chaque année, la RDC perd 10 milliards et 15 milliards de dollars américains sous forme de fraude fiscale et de détournements des fonds publics. Cette hémorragie prive le pays de ressources importantes pour financer le développement et payer correctement les fonctionnaires de l'Etat, les militaires, les policiers, les agents de service de sécurité, les médecins, les infirmiers, les professeurs, les enseignants et les étudiants sous forme des bourses d'études. Par conséquent, plus de 90 % de nos compatriotes vivent sans eau potable ni électricité, ni moyens de télécommunications. Le pays est incapable de nous offrir un système éducatif et sanitaire ainsi que des infrastructures de base dignes de ce nom.

La croissance économique sur papier n'est ni inclusive ni palpable et ne profite pas à la grande majorité de notre population qui vit dans des conditions très précaires. Le chômage avoisine 85 % de la population active et constitue la cause principale de la pauvreté qui touche 90 % de notre population. La pauvreté extrême fait que l'espérance de vie à la naissance n'est que de 50 ans en RDC contre 83 ans aux Etats Unis d'Amérique et 90 ans à Monaco. Aujourd'hui la RDC est à la croisée des chemins et a besoin de tourner la page pour redevenir un pays normal.

Chers Compatriotes,

Pour sortir notre pays de cette situation catastrophique, Je propose une stratégie de développement cohérente dénommée "Le Plan Marshall de Noël K. Tshiani pour la Reconstruction et le Développement de la République Démocratique du Congo" qui permettrait d'accélérer le développement économique et social et de créer des emplois et des opportunités pour tous les congolais. Mon Plan s'articule autour de 12 piliers fondamentaux suivants: (1) Promouvoir la paix, la sécurité, l'État de droit et la démocratie, notamment en reformant l'armée, la police, les services de sécurité, la justice et les institutions d'appui à la démocratie et à la réconciliation nationale; (2) Promouvoir la bonne gouvernance et l'utilisation efficiente des ressources publiques: La reforme de la justice, du circuit de la dépense publique, des règles de passation des marchés publics et le respect strict de la méritocratie dans la fonction publique, ainsi que la lutte acharnée contre la corruption, la prédation des ressources naturelles, la fraude fiscale et les détournements des fonds publics seront des éléments clé du passage de la mauvaise à la bonne gouvernance; (3) Investir dans les ressources humaines en mettant l'accent sur l'éducation et la santé de qualité pour permettre à toute notre population de vivre mieux et le plus longtemps possible;

(4) Promouvoir l'autosuffisance alimentaire à travers la mécanisation de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, et la mise en valeur planifiée et ordonnée de nos forêts, de notre fleuve, de nos rivières et de nos lacs;

(5) Promouvoir l'émergence de la finance nationale en reformant la banque centrale, la monnaie nationale pour mettre fin à la dollarisation et en restructurant le système financier pour le rendre plus congolais, diversifié et en même de répondre aux besoins de développement du pays, du secteur privé et public, et de la population toute entière; (6) Promouvoir l'émergence d'un secteur privé national responsable qui donne la part du gâteau de nos richesses nationales aux citoyens congolais et qui favorise le développement de la classe moyenne et de la bourgeoise nationale de qualité; (7) Favoriser la réalisation de grands travaux d'infrastructures à haute intensité de main-d'œuvre comprenant, entre autres, les routes, autoroutes, chemins de fer, écoles publiques, hôpitaux publics; et aussi favoriser la construction de 240 villes modernes à travers tout le pays qui seraient équipées des infrastructures telles que l'eau, l'électricité, les télécommunications, les centres de récréation, les centres commerciaux, les services administratifs, les quartiers résidentiels, les champs d'exploitations industrielles, agricoles, d'élevage ou de pêche; et j'en passe; Nous allons créer les mêmes conditions de vie pour toutes nos populations dans toutes les 26 provinces du pays sans discrimination et sans exception; Nous allons donc bâtir un pays plus beau qu'avant et où il fait bon vivre partout; (8) Favoriser et accélérer l'industrialisation du pays par la transformation locale des minerais en produits semi finis et produits finis; et l'éclosion du secteur tertiaire, y inclus le tourisme. Notre ambition sera d'utiliser le coltan pour produire les Iphones, IPads et ordinateurs congolais; ou d'utiliser le cobalt pour produire les batteries Congolaises pour les voitures électriques qu'on utilise à travers le monde. Nous ferons la même chose pour tous les minerais et autres ressources naturelles de la RDC. En le faisant, nous allons créer des emplois et de meilleures conditions de vie pour tous les congolais; (9) Protéger l'environnement pour la santé et la survie de notre population. Tout projet de création d'industrie ou de construction d'infrastructure devra être précédé par une étude de l'impact environnemental. Ne pourront être mis en oeuvre que des projets dont l'impact sur l'environnement est maitrisé et ne peuvent avoir des effets négatifs sur la santé de nos populations; (10) Promouvoir l'intégration nationale en reliant les différentes provinces du pays, et l'intégration régionale en reliant la RDC aux autres pays africains afin de créer des synergies entre le marché intérieur, le marché régional, le marché Africain et le marché mondial. Il s'agira ici de créer des débouchés pour les produits qui seraient fabriqués en RDC dans le cadre de notre politique d'industrialisation accélérée du pays; (11) mobiliser les ressources humaines, c'est à dire les congolais de l'intérieur et de la diaspora, ainsi que l'expertise internationale, pour mettre en œuvre les différents piliers du plan; et enfin (12) Mobiliser les ressources financières intérieures et extérieures pour mettre en oeuvre notre vision de développement. Ce Plan de 800 milliards de dollars américains sur 15 ans est subdivisé en quinquennats dont le premier sera financé à hauteur de $20 milliards par an pour un total de $100 milliards pour cinq ans. De la sixième à la quinzième année du Plan et après des réformes structurelles et institutionnelles profondes, nous tablerons sur un budget annuel qui atteindra en moyenne $45 milliards sur 15 ans. Ce budget est à mobiliser essentiellement sur des ressources intérieures en combattant la corruption, la prédation des ressources naturelles et les détournements des fonds publics. Le reliquat proviendrait des investissements directs étrangers et des contributions des bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux.

Chers Compatriotes,

Il est légitime que vous vous posiez la question de savoir qui suis je et quel genre de Président de la République serais je? En effet, Je suis un économiste international avec 36 années d'expérience professionnelle solide en tant que banquier commercial, banquier d'investissement et banquier du développement. Je suis un spécialiste du développement des pays. J'ai dirigé des programmes de développement qui ont permis à plusieurs pays de passer de groupe de pays très pauvres à celui des pays émergents. Je suis un technocrate, un homme nouveau qui n'a jamais fait de la politique avant. Je n'ai jamais été corrompu ni mêlé à la mauvaise gouvernance moins encore à la prédation des ressources naturelles de la RDC. Je suis Docteur en Sciences économiques avec spécialisation en Banques et Finances de l'Université de Paris IX Dauphine en France. Je suis un produit 100 % congolais car c'est grâce aux études faites avec la bourse du gouvernement congolais et après plusieurs années d'expérience professionnelle solide que j'ai conçu mon Plan pour la Reconstruction de la RDC qui constitue ma façon de servir mon pays.

Chers Compatriotes,

Il est aussi légitime de se demander: qu'ai-je déjà fait pour la RDC qui m'a tout donné? A ce sujet, j'ai le plaisir de vous informer que J'avais joué un rôle important lors de la conception de notre monnaie nationale, le Franc Congolais. En effet, à l'époque en 1997, J'avais convaincu le Président de la République de ne pas mettre sa photo sur le Franc Congolais qui est en circulation en RDC jusqu'à ce jour. J'avais aussi convaincu le Chef de l'Etat de l'époque à sortir du conseil d'administration de la Banque Centrale du Congo, tous les membres du gouvernement pour donner plus d'indépendance et de crédibilité à notre institut d'émission. Force est de constater, cependant, que la gestion actuelle de l'économie et de la banque centrale a fait que notre monnaie n'a aucune valeur aujourd'hui et est totalement supplantée par le dollar américain qui représente 95 % de la masse monétaire du pays. La dollarisation est une violation très grave de notre souveraineté nationale et de notre constitution qui n'autorise pas la circulation de monnaies étrangères sur le territoire Congolais. En tant que Chef de l'Etat, je veillerais à ce que l'économie soit vibrante et dédolarisée, et que le Franc congolais retrouve sa vitalité pour être la seule monnaie circulant en RDC.

Chers Compatriotes,

Congolaises, Congolais;

Notre vision de développement de la RDC est certes ambitieuse et grandiose, mais elle est réalisable. La mise en oeuvre de cette vision de développement permettrait d'atteindre le plein emploi en créant du travail pour tout le monde et en particulier pour les jeunes, et d'augmenter le standard de vie de la population ou le PIB par habitant de 800 dollars aujourd'hui à 15.000 dollars au moins en 15 ans. Nous allons améliorer considérablement le social et le bien être de tous les congolais. Mais pour atteindre ce niveau de développement accéléré sans précédent, la RDC a besoin d'une rupture et d'un changement profond qui ne viendront pas en remplaçant simplement Joseph Kabila par l'un ou l'autre de ses actuels ou anciens collaborateurs qui doivent assumer avec lui la responsabilité de leur échec commun. Le changement positif viendra avec de nouveaux leaders ayant un idéal et une vision de développement du pays. Par nouveaux leaders, j'entends de personnes propres et intègres qui n'ont jamais participé aux assassinats, à la corruption, au pillage des richesses, aux détournements de fonds publics, à la mauvaise gouvernance, à la destruction de l'image de marque du pays, au vagabondage politique, à la trahison du pays, aux violations flagrantes de la constitution et des lois du pays, et aux rebellions et aux massacres des innocents.

Mesdames et Messieurs,

J'ai cette force en moi, cette volonté et cette détermination de servir la République Démocratique du Congo, c'est au-delà des mots, c'est une conviction profonde. Nous devons restaurer la République des valeurs telles que l'intégrité, le bien être collectif, les droits humains, la méritocratie, l'égalité des chances pour tous, le travail, la justice, la solidarité, l'amour du prochain, l'amour du pays, l'éducation citoyenne, le respect des biens publics et le respect de la constitution et des lois du pays. Ce sont ces valeurs qui sont porteuses d'espoir et que nous mettrons en avant pour réhabiliter notre pays. J'appelle toutes les congolaises et tous les congolais à se rassembler derrière cette vision de développement salvatrice pour notre pays. J'invite tout le monde à un sursaut national pour remettre la RDC sur le bon chemin.

Mesdames et Messieurs,

Quel est le sens de ma candidature à la présidence de la RDC? Nous voulons tourner la page des rebellions, des massacres, de la corruption endémique, des détournements des fonds publics, de la mauvaise gouvernance, du mépris des congolais par les gouvernants, de l'humiliation du peuple Congolais et de la mainmise des étrangers sur les Congolais devenus esclaves dans leur propre pays.

Nous voulons passer de la vieille classe politique à une nouvelle génération de leaders qui sont prêts à travailler ensemble pour le bien de la RDC et de notre peuple. Nous voulons passer de la mauvaise gouvernance sous les régimes politiques actuels et anciens, à un système de bonne gouvernance et de méritocratie où toutes les congolaises et tous les congolais ont une chance égale de s'épanouir dans notre société et dans notre pays. Nous voulons utiliser les ressources naturelles, pas pour l'enrichissement personnel de quelques individus et leurs familles comme cela a été le cas jusqu'à présent, mais plutôt pour développer le pays au profit de tous les congolais et toutes les congolaises sans exception. Nous voulons redonner la dignité au peuple Congolais. Nous voulons que la RDC cesse d'être la risée du monde et redevienne un pays respecté et respectable. C'est ça le sens de ma candidature à la présidence de la République Démocratique du Congo.

Pour arriver à ces objectifs, la RDC a besoin d'un leadership nouveau: propre, intègre, éduqué, expérimenté, visionnaire, branché, connecté sur le plan international et doté d'un projet de société cohérent pour transformer fondamentalement le pays et créer des opportunités pour tout le monde. Un leadership qui n'a jamais été mêlé à la gestion calamiteuse de notre pays.

Chers Compatriotes,

Quels sont mes atouts en tant que Candidat Président de la République pour réussir à transformer la RDC? En effet, avec mon expérience accumulée depuis quatre décennies pour avoir, non seulement travaillé dans le développement, mais aussi participé à la conception et la mise en oeuvre réussie des plans de développement similaires dans près de 85 pays sur les cinq continents, Je peux vous assurer que mon Plan pour la reconstruction et le développement de la RDC réussira à sortir notre pays de la pauvreté. Mon Plan fera passer notre pays du groupe de pays très pauvres à celui des pays à revenus intermédiaires avec à la clé la création des emplois pour tous les congolais. Mais, Je ne pourrais pas réussir tout seul. J'ai besoin de vous tous mes compatriotes, de l'intérieur et de la diaspora. Mettons nous ensemble derrière cette vision de développement qui inspire désormais tout le monde en RDC, toutes tendances politiques confondues. Avec la Force du Changement qui m'anime et que je préside, Je me sens très capable de répondre à ces défis et d'amener notre pays dans une phase du renouveau et du développement accéléré dont le succès va surprendre le monde entier. Réécrivons ensemble l'histoire de notre pays. Le 23 décembre prochain, votons massivement pour Dr Noel Tshiani Muadiamvita à la présidence de la République Démocratique du Congo pour reprendre en mains le contrôle de notre destin commun et construire ainsi un pays stable, prospère et équitable pour nous, nos enfants et nos petits enfants.

Que Dieu Tout Puissant, le Miséricordieux, bénisse la République Démocratique du Congo et le vaillant peuple Congolais !

Encore une fois, je m'appelle Noël Tshiani Muadiamvita.

Je vous remercie !

Dr Noël K. Tshiani Muadiamvita

Candidat à la présidence de la République

Contact: +243852102222

E-mail: Noel.Tshiani@Tshiani.Net; Noel.Tshiani@icloud.com