Après la phase des dépôts des candidatures, le Pprd où le Président Kabila a pioché un dauphin forme ses cadres à travers un séminaire ouvert jeudi 16 août à l'Hôtel Sultani, à Kinshasa.

Cet atelier, il sied de le signaler, est censé se clôturer ce vendredi. La cérémonie d'ouverture de ces travaux de deux jours s'est déroulée à l'hôtel Sultani sous la présidence du Professeur Evariste Boshab représentant le Secrétaire permanent, Emmanuel Ramazani Shadary, initiateur de ces assises empêché. Les membres du bureau politique, du conseil national, du comité exécutif national et les différents candidats et témoins du parti à plusieurs échelons des scrutins à venir. Plusieurs exposés thématiques ont été présentés par de brillants orateurs et hauts cadres du parti. Notamment, les Professeurs Evariste Boshab, Henri Mova, Adolphe Lumanu et Richard Ilunga.

D'autres hauts cadres comme Didier Manara, Mathieu Kitanga, le Prof Toussaint Tshilombo ont également exposé sur divers thèmes en rapport avec le processus électoral. Les séminaristes formés devront à leur tour former d'autres candidats et témoins aux prochaines élections sur l'ensemble du territoire national, a indiqué un membre du comité organisateur. La modération des travaux a été assurée par les secrétaires permanents Adjoints du Pprd.

Dessous

Après les travaux de cette première journée, le Professeur Ngoma Binda, Directeur de l'école du Pprd, a donné les grandes lignes de ce qui s'est passé en off durant ce séminaire. In extenso, il a dit : "Ramazani Shadary a jugé absolument utile d'organiser cette session de formation au sein de l'école du parti. Et, pour cette première demi-journée, il a été question de faire comprendre les stratégies à mettre en œuvre pour pouvoir effectivement arriver à gagner les élections parce que nous sommes déterminés d'ailleurs comme tous partis politiques sérieux, nous sommes déterminés d'arriver à la victoire au niveau de toutes les élections (présidentielle, législatives nationales et provinciales... ) pour cette première séquence.

Donc, nous avons donné toutes les stratégies nécessaires aussi bien d'organisation de la campagne que du discours qu'il faut tenir lors de la campagne électorale. Voilà pour cette première journée. Après le discours qui a été fait par son Excellence Evariste Boshab c'est lui-même qui a fait finalement la deuxième intervention qui a porté sur les techniques d'organisation de la campagne électorale. Puis, le camarade Henri Mova Sakanyi qui a fait son exposé en mettant l'accès sur le discours, quel discours tenir, quelles sont les règles, comment pouvoir parler, quels principes d'un discours qui puissent être efficaces, séducteurs, et mobiliser la population. La troisième intervention a été présentée par Richard Ilunga". Sauf changement de dernière minute, c'est ce vendredi 17 aout 2018 que les lampions devront s'éteindre sur ces assises stratégiques du Pprd convoqué par un SP devenu dauphin du Président Kabila à la présidentielle de décembre. Il est fort prévisible qu'après ces deux jours de travail que les cadres formés soient lâchés pour vulgariser et pratiquer les matières apprises.