Maroc: Ligue des champions - Le WAC vise la qualification à Casablanca bien avant la virée à Lomé

Pour rappel, et après quatre manches, le WAC, comme précité leader, avait entamé sa campagne africaine par un nul en déplacement aux dépens de Mamelodi Sundowns (1-1), puis une victoire à domicile devant l'AS Port par 3 à 0. Lors de la 3ème journée, les partenaires d'Ismail El Haddad ont forcé l'issue de parité à Conakry face au Horoya (1-1), avant de prendre le meilleur at home sur ce même Horoya par 2 à 1, dernier match de Faouzi Benzarti à la barre technique des Rouge et Blanc.

Bien entendu, le WAC, qui vient de renforcer ses rangs par le recrutement de l'attaquant nigérian Gabriel Okechukwu, sera soutenu par son public qui ne manquera pas de se déplacer en masse, sachant que le comité d'organisation a mis en vente 40.000 billets, et ce depuis mardi jusqu'à jeudi la veille de ce match sifflé par un trio d'arbitrage algérien conduit par Mehdi Abid Charef secondé par Abdelhak Etchiali et Nabil Bounoua.

Ce sera sous la conduite d'Abdelhadi Sektioui, coach qui traîne une longue expérience sur la scène nationale et qui aura à cœur de réussir pleinement son entrée en matière au niveau continental. La mission est bien loin d'être une simple sinécure face à un gros calibre du football africain, lauréat de la C1 en 2017, mais le WAC dispose de tous les atouts en vue de franchir ce cap. Et les propos tenus par les joueurs wydadis versent dans le sens d'un optimisme mesuré. C'est le cas notamment de Mohamed Nahiri qui s'est dit confiant quant à l'issue de cette partie, ajoutant que le groupe aguerri du WAC ne ménagera aucun effort pour atteindre l'objectif escompté.

