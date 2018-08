Maroc: Le nouveau Président du Paraguay exprime son souhait de visiter le Maroc

Habib El Malki représente S.M le Roi à la cérémonie d'investiture de Mario Abdo Benitez

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, a représenté Sa Majesté le Roi Mohammed VI, mercredi à Asunción, à la cérémonie officielle d'investiture du nouveau Président du Paraguay, Mario Abdo Benitez.

La cérémonie s'est déroulée au Palacio de Lopez en présence de nombreux chefs d'Etat de la région dont l'Argentin Mauricio Macri, le Brésilien Michel Temer, l'Uruguayen Tabaré Vázquez, le Bolivien Evo Morales et le Colombien Ivan Duque, ainsi que de délégations représentant 94 pays.

A cette occasion, Habib Malki a déclaré, à la MAP, qu'il a transmis au nouveau Président du Paraguay, les félicitations de S.M le Roi Mohammed VI et ses vœux sincères de plein succès dans ses hautes fonctions, lors d'une entrevue, tenue en marge de la cérémonie d'investiture.

Le président de la Chambre des représentants a également souligné que Mario Abdo Benitez a exprimé «sa grande estime» pour la personne de S.M le Roi ainsi que son soutien à toutes les actions menées par le Souverain aux niveaux interne, africain et international, en relevant, à cet égard, que le nouveau Président du Paraguay a souhaité visiter le Maroc le plus tôt possible. Et Habib El Malki d'ajouter qu'Abdo Benitez a assuré que le Maroc est ouvert à toutes les propositions pour soutenir son pays dans divers domaines, avant d'ajouter qu'au fil de ses entretiens avec les autorités gouvernementales ou parlementaires, il a observé un grand intérêt pour le Maroc et une réelle volonté de développer les relations bilatérales en vue de les hisser au plus haut niveau.

Il convient de préciser, par ailleurs, que le nouveau Président du Paraguay qui a été investi, mercredi à Asunción, à la tête de la magistrature suprême de son pays a prêté serment devant le président du Congrès, Silvio Ovelar.

Dans son discours d'investiture, il a plaidé pour la solidarité et la lutte contre la violence et l'impunité. «Il est temps de mettre de côté l'hypocrisie et de faire entendre notre voix face à l'injustice (...) Notre peuple mérite de vivre en paix, nous ne voulons plus de violence», a-t-il souligné.

Il s'est dit également sûr que le Paraguay est capable de réaliser l'unité et la cohésion tout en transformant le rêve en un engagement pour l'unité.

Le nouveau Président a aussi appelé à la réalisation de la démocratie, parvenue selon lui à maturité grâce à la paix, à la promotion de la justice et de la lutte contre la corruption qualifiant l'impunité de cancer qui devrait être éliminée. Et de relever que son mandat sera l'occasion de rétablir la confiance des personnes qui aspirent en un avenir meilleur et plus juste, plaidant pour le renforcement de l'économie, la création d'emplois et la lutte contre la pauvreté, tout en érigeant l'éducation en priorité des politiques sociales du gouvernement.

Pour le nouveau locataire du Palacio de Lopez, l'objectif d'atteindre la cohésion sociale est une politique prioritaire pour soutenir la participation des femmes dans divers aspects de la vie.

Au niveau régional, Abdo Benitez a indiqué que «l'intégrité, le trafic de drogue et la criminalité transnationale continuent d'être des fléaux dans notre pays et dans la région, et nous travaillerons sans relâche avec les pays alliés pour combattre le crime de toutes nos forces».

«Il n'est pas acceptable que nos frontières continuent d'être des espaces pour l'épanouissement des organisations criminelles», a-t-il dit.