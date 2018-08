Ile Maurice: World Hindi Conference - La ministre Swaraj maintiendra-t-elle son déplacement ?

Aucun détail n'a filtré en revanche sur le dossier Agalega quant à la construction de la piste d'atterrissage pour laquelle la Grande péninsule a annoncé des investissements plus de Rs 500 millions. Malgré les démentis du gouvernement, les spéculations semblent reprendre à propos d'une base militaire indienne à Agalega, surtout après que l'accord entre New Delhi et le gouvernement seychellois a capoté au sujet de l'utilisation de l'île de l'Assomption pour des installations militaires.

La ministre et le Premier ministre auront l'occasion de passer en revue les sujets de coopération entre l'Inde et Maurice. L'avancement des travaux du Metro Express figure à l'agenda - projet réalisé avec l'appui financier de la Grande péninsule. Il devrait aussi être question du dossier Chagos avec l'échéance de septembre qui approche à grands pas devant la Cour internationale de justice.

Si la Haute commission indienne est peu loquace sur les raisons de ce chamboulement de calendrier, les médias indiens rapportent, eux, que la ministre Sushma Swaraj s'est rendue au All India Institute of Medical Sciences pour être au chevet d'Atal Bihari Vajpayee, qui était placé sous ventilation artificielle.

