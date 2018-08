Kenya: Défao - "Fally est béni et sa force c'est son travail"

"Depuis 18 ans que je vis au Kenya, hormis mes propres productions, je ne suis jamais allé au concert d'un autre artiste. Le spectacle livré par FallyIpupa, le 4 août 2018, à Nairobi, était le tout premier pour lequel je me suis déplacé pour aller assister."

Voilà un témoignage accablant du Général DéfaoMatumona, un des grands chanteurs de la musique congolaise, qui reste très impressionné par la dernière prestation scénique de son jeune frère, FallyDicap la Merveille, au Kenya.

L'homme de "Droit chemin" s'est produit le week-end dernier à Nairobi où nombreux mélomanes ont effectué le déplacement pour le vivre en live.

Son passage a été jugé attrayant et impressionnant par tous. Curieusement, renseigne notre correspondant basé dans la capitale Kenyane, DéfaoMatumona était parmi les spectateurs qui ont assisté au concert de Fally et son groupe. Mais, l'auteur de l'album «Tokoss » ne s'y rendra compte qu'à la fin de la soirée lorsqu'il sera informé, peu avant de quitter le podium.

Artistiquement, la star congolaise a été à la hauteur de son rendez-vous. Les fans ont été aux anges de l'écouter et de le sentir, entonnant sa voix et tournant sa hanche séductrice.

Au terme du spectacle, il était important de s'approcher du Général Debs qui a profité de l'occasion, pour livrer ses impressions et analyser la prestation de son jeune frère et collègue, au Kenya. Tout d'abord, le compositeur de la chanson « Amour scolaire » dit être convaincu par le travail et la capacité de Fally qui a réussi à reproduire une scène attrayante devant le public.

"Ce qui m'a plus marqué, c'est son orchestration, quand il joue. Fally et ses musiciens parviennent très bien à reproduire le son sur scène tel qu'ils l'ont pu enregistrer en studio. Une musique bien filtrée, propre, disciplinée et ordonnée. En plus, ils jouent en juste mesure.

Cela m'a vraiment impressionné qu'un artiste fasse du live aussi pur et original », a déclaré le patron de Big Star. Et pourtant, il n'est pas dans nos coutumes de voir un leader dans la musique congolaise congratuler ou accepter l'exploit d'un leader jeune qui monte.

Evidemment, Dicap la Merveille n'avait surtout pas droit à l'erreur au cours de cette soirée où la majorité du public ne comprenait pas la langue chantée mais ils ont dansé comme jamais.

Très vibrant, il a réussi à imposer son rythme et style qui a emporté tout le monde dans la salle. «Surtout, il n'y a pas eu de temps mort durant sa prestation. Chose que beaucoup d'artistes congolais ne font pas.

Il est vraiment bien organisé.Souvent, je regarde ses chansons sur Youtube, je les écoute sur les plateformes mais sa chanson qui me revient souvent, est «Liputa ». "... Voir plus de 6.000, 8.000 ou 10.000 kényans chantés après lui m'a donné la chair de poule », commente Defao.

Cependant, l'artiste congolais de Kenya salue la prouesse artistique de son jeune frère qui a placé encore la barre très haut à travers ses albums «Arsenal des belles mélodies » et « Tokooos». « Je me rappelle encore de ses chansons "Sweet Life" et "Service" qui ont ambiancé le public pendant la soirée», reconnait-il.

Il estime que ce n'est pas seulement le fait de faire les featuring avec d'autres artistes du monde, mais le mélange qu'il fait déjà lui permet de réussir.

Le Général Defao n'a pas aussi manqué de prodiguer quelques conseils à son jeune frère, en lui souhaitant encore et toujours une carrière fructueuse. «Fallydoit savoir que Dieu est avec lui. Il est béni et sa force c'est son travail. Qu'il aille toujours de l'avant pour défendre encore la musique congolaise, conclut-il.