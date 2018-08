Congo-Kinshasa: Le Conseil Œcuménique des Eglises, le Vatican et la CETA en visite à Kinshasa du 18 au 23 août 2018

La République démocratique du Congo est et demeure dans les viseurs des actions humanitaires du fait qu'il ait tant de fléaux qui gangrènent les paisibles citoyens congolais. Cette fois-ci, ce sont les églises qui braquent leurs projecteurs sur les congolais qui s'apprêtent à aller devant la machine à voter et les urnes dans quatre mois.

Cette visite est annoncée à Kinshasa, du samedi 18 au jeudi 23 août 2018 et qui intervient à quelques mois de la tenue des élections présidentielle, législatives et provinciales du 23 décembre 2018, s'inscrit dans le cadre de la recherche de la paix et de la solidarité des églises du monde avec le peuple de la RDC.

Paix et solidarité en République démocratique du Congo. Tel est l'objectif de cette visite très attendue dans la capitale RD. Congolaise de la délégation conjointe de haut niveau du Conseil Œcuménique des Eglises (COE), le Vatican et la Conférence des Eglises de toute l'Afrique (CETA).

