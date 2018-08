Congo-Kinshasa: La LICOPADEL dénonce le mauvais traitement des dossiers judiciaires des femmes, enfants et PVH

En effet, les questions de droit de l'homme, la démocratie et la bonne gouvernance en République démocratique du Congo est et reste le cheval de bataille de la Ligue Congolaise pour la Paix, les Droits de l'homme et les élections (LICOPADEL) avec l'appui tant technique que financier de National Endowment for Democracy (NED).

Hier, mercredi 15 août 2018, cette ONGDH-ASBL a rendu public deux rapports très importants. Notamment, le rapport sur le profil idéal du meilleur candidat à choisir par les citoyens congolais pour l'élection présidentielle du 23 décembre 2018 ; le rapport sur les conditions de détention et de traitement des dossiers judiciaires des femmes, des enfants et des personnes vivant avec handicap dans les villes de Boma, Mbanza-Ngungu et les districts de Mont-Amba dans la Ville-province Kinshasa.

Toujours dans sa mission régalienne, la Ligue Congolaise pour la Paix, les Droits de l'homme et les élections (LICOPADEL) a déployé une délégation, comme d'habitude, d'Avocats et les défenseurs de droits de l'homme en vue de mener tant à Kinshasa que dans la province du Kongo-Central des investigations pour récolter les informations précises, exactes et nettes auprès de détenus et prévenus dans le cadre de son programme accès à la justice et assistance judicaire des personnes vulnérables.

Il convient de signaler que ces minutieuses enquêtes n'avaient, non seulement pour objectif d'identifier des dossiers des détenus personnes vulnérables, mais aussi, diligenter les actes judiciaires en faveur de ces personnes.

Description

Au terme dudit rapport, l'équipe d'Avocats et défenseurs des droits de l'homme de la LICOPADEL a tenté de décrire des abus constatés sur terrain dans le traitement des dossiers et mauvaises conditions de détention et ce, en violation des principes de droits humains.

"Nous avons été reçus par différentes autorités du territoire de Mbanza-Ngungu, ville de Boma et la Ville de Kinshasa. Toutes n'ont pas hésité un seul instant d'apprécier cette noble tâche dans le but d'assister les personnes vulnérables détenues", ont dénoncé les Avocats dans leur rapport.

Et d'ajouter que les conditions de détention sont les mêmes que partout ailleurs. Mais, la plupart des peronnes vulnérables ne sont pas assistés par des Conseils. Aussi, il y a des gens qui sont victimes d'une infraction, mais à cause de manque des moyens financiers, sont incapables de saisir les instances judiciaires pour se faire rétablir dans leurs droits.

Sur ce, le souci majeur de la LICOPADEL est d'assister les personnes vulnérables. Car, indiquent-ils, l'accompagnement d'un avocat s'avère important pour une personne qui est poursuivie ou victime d'une infraction.

Et, ces enquêtes permettront d'améliorer les conditions de détention des détenus, prévenus dans l'intérêt de réduire le cas des violations de droits de l'homme et, enfin, renforcer le bon fonctionnement de l'appareil judiciaire qui ne cesse de tanguer en RDC.

Ainsi, le programme "accès à la justice et assistance judiciaire des personnes vulnérables" de la LICOPADEL a un impact particulier dans la mesure où la personne bénéficie des services des Avocats sans payer des honoraires dus à l'Avocat en contrepartie.

"Lors de notre passage dans différentes juridictions, parquets, commissariats, prisons et autres, il a été parfois demandé de poser les actes judiciaires ou encore assister une personne sans lui exiger les frais y afférents", précisent-ils. Un travail qui a été apprécié par la population partout où ces Avocats ont foulé leurs pieds.

Une des raisons qui a poussé certaines autorités judiciaires d'émettre un souhait de voir cette équipe des Avocats de la LICOPADEL multiplier des telles descentes pour réduire les abus au niveau de l'appareil judiciaire. Il faut, par ailleurs, avouer que le travail effectué n'était pas facile du fait qu'il fallait avoir beaucoup de moyens financier pour continuer ce noble travail.

Enfin, ce rapport sera transmis au Gouvernement et aux différents partenaires de la LICOPADEL pour voir dans quelle mesure il faille poursuivre ces enquêtes dans certaines provinces et sensibiliser les prisonniers sur leurs droits.